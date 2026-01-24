पालतू डॉग का कमाल, लुटेरों से मालिक को बचाया

Man saved from robbery by pet dog
पालतू डॉग्स को उनकी वफादारी के लिए जाना जाता है। ये न सिर्फ अपने मालिकों से गहरा जुड़ाव रखते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। कई बार पालतू डॉग्स अपनी बहादुरी से ऐसी मिसाल पेश करते हैं, जो लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ एक वफादार डॉग ने अपने मालिक को लुटेरों से बचा लिया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय एक शख्स अपने पालतू डॉग को सड़क किनारे फुटपाथ पर टहला रहा होता है। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग वहां से गुजरते हैं, फिर कुछ दूर जाकर बाइक मोड़कर वापस लौट आते हैं। यह सब देखकर शख्स सतर्क हो जाता है।
जैसे ही बाइक सवार दोनों लोग उस शख्स के पास आकर रुकते हैं, पीछे बैठा लुटेरा उतरकर उसे लूटने की कोशिश करता है। तभी पालतू डॉग अचानक बहादुरी दिखाते हुए लुटेरे पर झपट पड़ता है। डॉग के आक्रामक तेवर देखकर लुटेरा घबरा जाता है और तुरंत बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ वहां से फरार हो जाता है।
इस तरह पालतू डॉग ने अपनी बहादुरी और वफादारी से अपने मालिक को लुटने से बचा लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और लोग डॉग की हिम्मत और मालिक के प्रति उसकी निष्ठा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग