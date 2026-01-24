पालतू डॉग का कमाल, लुटेरों से मालिक को बचाया

पालतू डॉग्स को उनकी वफादारी के लिए जाना जाता है। ये न सिर्फ अपने मालिकों से गहरा जुड़ाव रखते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। कई बार पालतू डॉग्स अपनी बहादुरी से ऐसी मिसाल पेश करते हैं, जो लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ एक वफादार डॉग ने अपने मालिक को लुटेरों से बचा लिया।