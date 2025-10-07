Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

फिलीपींस में फिर हिल गई धरती, बढ़ गई दहशत: 4.9 तीव्रता का भूकंप

Philippines Earthquake: फिलीपींस में एक बार फिर भूकंप (Philippines Earthquake) के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। वहीं 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:25 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप (4.9 Magnitude Quake) आया, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर मापी गई। अभी तक इस भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं [&hellip;]

3 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 07, 2025

Philippines Earthquake: फिलीपींस में एक बार फिर भूकंप (Philippines Earthquake) के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। वहीं 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:25 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप (4.9 Magnitude Quake) आया, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर मापी गई। अभी तक इस भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को फिर से उजागर करती है। फिलीपींस प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire Natural Disaster)’ क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बार-बार भूकंप आना आम बात है, लेकिन हाल के महीनों में इनकी तीव्रता और आवृत्ति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 30 सितंबर को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 72 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस भूकंप ने 1,70,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया था।

बोगो शहर में 30 लोगों की मौत

विशेषज्ञों ने बताया कि इसका केंद्र बोगो शहर से 19 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। पिछले भूकंप में बोगो शहर में 30 लोगों की मौत हुई थी, जबकि अन्य शहरों जैसे मेडेलिन, सैन रेमिगियो, और तबोगोन में भी कई लोगों ने जान गंवाई थी। फिलीपींस ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार, हाल के दिनों में इस क्षेत्र में 600 से ज्यादा झटके दर्ज किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की अस्थिरता को दर्शाता है।

यह स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी

इस बार के भूकंप ने भले ही ज्यादा नुकसान की खबर न दी हो, लेकिन यह स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां हमेशा सक्रिय रहती हैं, जिसके लिए बेहतर आपदा प्रबंधन और जागरूकता जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल के भूकंप पर दुख जताते हुए फिलीपींस के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई थी। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया।

सहयोग और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना होगा

यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कितनी तैयारी जरूरी है। फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां आम हैं, वहां इमारतों को भूकंपरोधी बनाने, चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना होगा।

आपदा प्रबंधन की अहमियत

फिलीपींस में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस होने की खबर चिंताजनक है। 4.9 तीव्रता का यह भूकंप भले ही हाल के भूकंपों जितना विनाशकारी न हो, लेकिन यह क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को फिर से उजागर करता है। यह खबर हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन की अहमियत को याद दिलाती है।

इन झटकों से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा

इस ताजा भूकंप के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या स्थानीय प्रशासन ने पहले के भूकंपों से सबक लिया है? क्या आपदा प्रबंधन की तैयारियां और मजबूत हुई हैं? भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की स्थिति क्या है? साथ ही, यह जानना जरूरी है कि भूकंप के इन लगातार झटकों से स्थानीय लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है।

चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत

फिलीपींस का ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में होना इसे भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वैश्विक स्तर पर ऐसे क्षेत्रों में बेहतर तकनीक और चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। साथ ही, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी सवाल उठाता है, जो प्राकृतिक आपदाओं को और बढ़ा सकता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग रहने की जरूरत

बहरहाल फिलीपींस में आए इस भूकंप ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है। यह खबर न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग रहने की याद दिलाती है। (IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

07 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / World / फिलीपींस में फिर हिल गई धरती, बढ़ गई दहशत: 4.9 तीव्रता का भूकंप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गलती से मिली 330 गुना सैलरी, नौकरी छोड़ी, और पैसा रखने का हक भी जीता

Mistaken Salary
विदेश

डॉक्टर्स ने एलर्जी बता कर बीमारी को नकारा, 24 साल की महीला का हुई मौत

विदेश

जाकिर नाइक को लेकर मलेशिया के उच्चायुक्त मुस्तफा ने दिया बड़ा बयान, भारत को सौंपा जायेगा या नहीं? खुलकर बताया

Zakir-Naik
विदेश

इंडोनेशिया में स्कूल बिल्डिंग के मलबे से निकले 12 और शव, मरने वालों की संख्या पहुंची 61

Indonesian school building collapse
विदेश

प्रतिरक्षा प्रणाली के ‘गार्ड्स’ खोजने वाले तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त नोबेल प्राइज

Nobel Prize for Physiology or Medicine 2025
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.