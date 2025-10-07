फिलीपींस में फिर हिल गई धरती, बढ़ गई दहशत: 4.9 तीव्रता का भूकंप

Philippines Earthquake: फिलीपींस में एक बार फिर भूकंप (Philippines Earthquake) के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। वहीं 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:25 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप (4.9 Magnitude Quake) आया, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर मापी गई। अभी तक इस भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को फिर से उजागर करती है। फिलीपींस प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire Natural Disaster)’ क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बार-बार भूकंप आना आम बात है, लेकिन हाल के महीनों में इनकी तीव्रता और आवृत्ति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 30 सितंबर को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 72 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस भूकंप ने 1,70,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया था।