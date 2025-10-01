Patrika LogoSwitch to English

Earthquake: फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, 60 लोगों की मौत और दर्जनों घायल, मची चीख-पुकार

Earthquake Tremor: फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता के भूकंप ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। भूकंप का केंद्र बोगो शहर था, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 01, 2025

फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही। फोटो- (IANS)

Earthquake In Philippines फिलीपींस के सेबू प्रांत में मंगलवार रात 6.9 तीव्रता के भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है। जोरदार झटके से अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। जबकि दर्जनों घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बचाव प्रयास जारी हैं।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने स्थानीय समाचार पत्र सनस्टार सेबू के हवाले से बताया कि भूकंप का केंद्र बोगो शहर था। जहां 13 लोग मारे गए, जबकि उत्तरी सेबू के सैन रेमिगियो शहर में चार अन्य लोगों की मौत हो गई है।

जोरदार भूकंप से दो पुलों को भी नुकसान पहुंचा

सेबू के मेडेलिन नगरपालिका ने बताया कि जोरदार भूकंप से दो पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। सनस्टार सेबू ने आगे बताया कि भूकंप के पीड़ितों का सेबू प्रांतीय अस्पताल (बोगो शहर) में इलाज चल रहा है। घायल बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिससे चिकित्सा कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है।

फिलीपीन ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान ने शुरुआत में बताया था कि मंगलवार को रात 9:59 बजे (स्थानीय समयानुसार) सेबू प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया।

बाद में संस्थान ने तीव्रता को संशोधित कर 6.9 कर दिया और बताया कि भूकंप बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, 5 किलोमीटर की गहराई पर आया।

कई गांवों की सड़कों को पहुंचा नुकसान

मध्य फिलीपींस के कई पड़ोसी प्रांतों के साथ-साथ दक्षिणी फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई गांवों की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है।

भूकंप के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं हैं, जिससे सेबू और आसपास के मध्य द्वीपों में बिजली गुल हो गई। हालांकि, फिलीपींस के राष्ट्रीय ग्रिड निगम ने कहा कि सेबू और चार अन्य प्रमुख मध्य द्वीपों में आधी रात के तुरंत बाद बिजली बहाल कर दी गई।

खबर पर अपडेट जारी है...

Updated on:

01 Oct 2025 09:23 am

Published on:

01 Oct 2025 09:11 am

विदेश

