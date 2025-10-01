Earthquake: फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, 60 लोगों की मौत और दर्जनों घायल, मची चीख-पुकार

Earthquake Tremor: फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता के भूकंप ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। भूकंप का केंद्र बोगो शहर था, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है। 2 min read