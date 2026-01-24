हवा में उड़ा पिज़्ज़ा और फिर सड़क पर जा गिरा, शख्स ने…

हवा (Wind) में जबरदस्त ताकत होती है। तेज़ हवा के झोंकों में कई बार भारी चीज़ें भी उड़ जाती हैं। हवा की ताकत के आगे कई बार बड़ी-बड़ी इमारतें, पेड़-पौधे, वाहन और इंसान भी बेबस नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई मज़ेदार और हैरान करने वाले वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिनमें हवा के सामने इंसान और सामान दोनों बेबस नज़र आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें तेज़ हवा ने एक शख्स का पिज़्ज़ा (Pizza) उड़ा दिया।