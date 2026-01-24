हवा में उड़ा पिज़्ज़ा और फिर सड़क पर जा गिरा, शख्स ने…

Pizza floats and falls on road due to wind (Photo - Video screenshot)
हवा (Wind) में जबरदस्त ताकत होती है। तेज़ हवा के झोंकों में कई बार भारी चीज़ें भी उड़ जाती हैं। हवा की ताकत के आगे कई बार बड़ी-बड़ी इमारतें, पेड़-पौधे, वाहन और इंसान भी बेबस नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई मज़ेदार और हैरान करने वाले वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिनमें हवा के सामने इंसान और सामान दोनों बेबस नज़र आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें तेज़ हवा ने एक शख्स का पिज़्ज़ा (Pizza) उड़ा दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स रेस्टोरेंट से हाथ में पिज़्ज़ा लेकर बाहर निकलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, अचानक तेज़ हवा का झोंका आता है और उसके हाथ से पिज़्ज़ा हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। पिज़्ज़ा बॉक्स से बाहर निकलकर सीधे सड़क पर जा गिरता है।
अपना पिज़्ज़ा हवा में उड़ते और सड़क पर गिरते देख शख्स हैरान भी होता है और गुस्सा भी। पिज़्ज़ा को सड़क पर गिरता देखकर उसे काफी निराशा होती है। हालांकि कुछ सेकंड बाद वह सड़क से पिज़्ज़ा उठाता है, दोबारा बॉक्स में रखता है और उसे खा लेता है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान करने के साथ-साथ हंसा भी रहा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग