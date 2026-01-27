प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों की मौत

हादसे के बाद पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। हालांकि दुर्घटनास्थल तक पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस के लिए पहुंचना मुश्किल था क्योंकि वहाँ खेत और पास में एक नाला बह रहा था। क्वींसलैंड पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि क्रैश काफी गंभीर था। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो (ATSB) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो की टीम तकनीकी खराबी के साथ ही अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है।