प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों की मौत

Plane crash in Australia (Photo - Video screenshot)
प्लेन क्रैश (Plane Crash) के बढ़ते मामले एक गंभीर विषय है। दुनियाभर में आए दिन ही प्लेन क्रैश के मामले देखने को मिलते हैं। पिछले करीब दो सालों में इस तरह के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया (Australia) में प्लेन क्रैश का एक मामला सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड (Queensland) में गोल्ड कोस्ट (Gold Coast) के पास आज, मंगलवार, 27 जनवरी को एक सिंगल इंजन प्लेन क्रैश हो गया, जिससे हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार प्लेन हेक फील्ड (Heck Field) नाम की निजी एयरस्ट्रिप से उड़ान भर रहा था, जो जैकोब्स वेल (Jacobs Well) के पास स्थित है। टेकऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन क्रैश हो गया और आग का गोला बन गया। प्लेन में आग लगने से आसपास की झाड़ियों और खेत में भी भीषण आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए फायरफाइटर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से उठे धुएं के कारण आसपास के लोगों को घरों में रहने और दरवाजे-खिड़कियाँ बंद रखने की सलाह दी गई।
ऑस्ट्रेलिया में आज हुए इस प्लेन कैश में 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक पायलट और एक यात्री शामिल हैं। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 73 वर्षीय पायलट क्वींसलैंड के बीनली (Beenleigh) का निवासी था और यात्री संभवतः सिडनी (Sydney) से था।
हादसे के बाद पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। हालांकि दुर्घटनास्थल तक पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस के लिए पहुंचना मुश्किल था क्योंकि वहाँ खेत और पास में एक नाला बह रहा था। क्वींसलैंड पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि क्रैश काफी गंभीर था। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो (ATSB) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो की टीम तकनीकी खराबी के साथ ही अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है।
