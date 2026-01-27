रेलवे ट्रैक पर बम धमाका, जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पलटे

अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिस जगह यह घटना हुई, वो सिंध और बलूचिस्तान (Balochistan) की बॉर्डर के पास है। ऐसे में अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। उग्रवादी-अलगाववादी अक्सर ही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाते हैं। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। पिछले साल इस ट्रेन को हाईजैक भी किया गया था और कई बार बम धमाकों के ज़रिए भी इसको निशाना बनाया गया था।