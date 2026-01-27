रेलवे ट्रैक पर बम धमाका, जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पलटे

Jaffar Express' 4 bogies derailed (Photo - IANS)
पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध (Sindh) प्रांत में सोमवार देर रात रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हो गया। धमाका काफी जोरदार था और इसका असर जाफर एक्सप्रेस (Jaffar Express) पर पड़ा। बम धमाके से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और पेशावर से क्वेटा जा रही इस ट्रेन के 4 डिब्बे पलट गए। यह घटना सिंध के जैकोबाबाद जिले में अबाद रेलवे स्टेशन के पास सुल्तानकोट और जैकोबाबाद के बीच हुई। इस घटना के बाद अफरातफरी मच गई।
अधिकारियों के अनुसार बम धमाका तो काफी जोरदार था, लेकिन जाफर एक्सप्रेस की गति कम थी। इसी वजह हादसा होने से टल गया। इस हादसे में ट्रेन में सवार कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। न तो मौतें हुईं और न ही कोई घायल हुआ। हालांकि ट्रैक का एक छोटा हिस्सा नष्ट हो गया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। यह घटना ट्रेन की बिजली वाली वैगन के पास हुई, जिससे स्थिति जटिल बन गई।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिस जगह यह घटना हुई, वो सिंध और बलूचिस्तान (Balochistan) की बॉर्डर के पास है। ऐसे में अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। उग्रवादी-अलगाववादी अक्सर ही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाते हैं। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। पिछले साल इस ट्रेन को हाईजैक भी किया गया था और कई बार बम धमाकों के ज़रिए भी इसको निशाना बनाया गया था।
