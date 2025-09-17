PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आज, कार्यकाल के दौरान भारत के कई देशों से हुए अहम समझौते

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और वह 75 वर्ष के हो गए हैं। हर बार की तरह पीएम मोदी का जन्मदिन, उनके प्रशंसक और बीजेपी कार्यकर्ता देशभर में धूमधाम से मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी पीएम मोदी काफी एक्टिव हैं। 2001 में पहली बात गुजरात के सीएम बनने के बाद से ही वह सत्ता में बने हुए हैं। 2014 में वह पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस समय प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी, देश को काफी आगे ले गए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें भारत की विदेश नीति से संबंधित फैसले भी शामिल हैं, जिनसे भारत के दूसरे देशों से सबंधों में काफी मज़बूती आई है। पीएम मोदी की विदेश नीति की दुनियाभर के एक्सपर्ट्स तारीफ करते हैं।