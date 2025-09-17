विश्व नेताओं में पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने की होड़, ट्रंप, नेतन्याहू, पुतिन और मेलोनी ने किया बर्थडे विश

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा कर दोनों देशों के बीच के संबंधों में दरार पैदा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। इस मैसेज में ट्रंप ने पीएम को नरेंद्र लिख कर संबोधित किया और उन्हें अपना मित्र बताया। ट्रंप ने लिखा, अभी-अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। वह बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने लिखा, नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी ट्रंप का धन्यवाद किया।