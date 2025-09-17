विश्व नेताओं में पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने की होड़, ट्रंप, नेतन्याहू, पुतिन और मेलोनी ने किया बर्थडे विश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे है। इस मौके पर भाजपा और एनडिए में शामिल अन्य दलों के साथ साथ उनके समर्थक पूरे देश में जश्न मना रहे है। पीएम के जन्मदिन पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सेवा पखवाड़े चलाए जा रहे है। सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि विश्व की कई बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ की कामना की है। इन लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और बिल गेट्स समेत विश्व की कई बड़ी हस्तियां शामिल है।
भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा कर दोनों देशों के बीच के संबंधों में दरार पैदा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। इस मैसेज में ट्रंप ने पीएम को नरेंद्र लिख कर संबोधित किया और उन्हें अपना मित्र बताया। ट्रंप ने लिखा, अभी-अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। वह बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने लिखा, नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी ट्रंप का धन्यवाद किया।
ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध समाप्त होने के दावों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संदेश के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की।। मीडिया के अनुसार इस संदेश में पुतिन ने लिखा, आप हमारे देशों के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी-भारतीय सहयोग विकसित करने में एक महान व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं।
ट्रंप के बाद अब इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। इस पोस्ट में नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया। उन्होंने कहा, मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ किया है, और हमने मिलकर भारत और इज़राइल की दोस्ती को आगे बढ़ाया है। मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हम अपनी साझेदारी और अपनी दोस्ती को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मेरे दोस्त जन्मदिन मुबारक हो।
पीएम मोदी की करीबी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मेलोनी ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ, मैं उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि वे भारत को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे देशों के बीच संबंधों को और मज़बूत कर सकें।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भी वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है, और हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए हर दिन आभारी हैं। प्रधानमंत्री, मैं जल्द ही आपसे मिलने और दोस्ती व प्रगति के कई और वर्षों की कामना करता हूं। न्यूज़ीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और न्यूज़ीलैंड भर के आपके सभी मित्रों की ओर से आपको बधाई।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया। ऋषि ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अनिश्चित समय में, हम सभी को अच्छे दोस्तों की जरूरत है, और मोदी जी हमेशा मेरे और ब्रिटेन के अच्छे दोस्त रहे हैं। इसके साथ ही भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे और मॉरीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभाकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।