पीएम मोदी हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने साउथ अफ्रीका के लिए रवाना, ट्रंप पहले ही कर चुके हैं बहिष्कार

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज साउथ अफ्रीका (South Africa) के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले ही पीएम मोदी के विमान ने साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानसबर्ग (Johannesburg) के लिए उड़ान भरी है। पीएम मोदी का यह दौरा तीन दिवसीय होगा और वह साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) के न्यौते पर जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी छठे IBSA सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जानकारी दी।