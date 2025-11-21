पीएम मोदी हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने साउथ अफ्रीका के लिए रवाना, ट्रंप पहले ही कर चुके हैं बहिष्कार

Prime Minister Narendra Modi departs for South Africa to attend G20 Summit (Photo - ANI)
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज साउथ अफ्रीका (South Africa) के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले ही पीएम मोदी के विमान ने साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानसबर्ग (Johannesburg) के लिए उड़ान भरी है। पीएम मोदी का यह दौरा तीन दिवसीय होगा और वह साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) के न्यौते पर जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी छठे IBSA सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जानकारी दी।
पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को खास बताया क्योंकि इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी की कई ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात होगी और कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
पीएम मोदी ने बताया कि इस साल के G20 शिखर सम्मेलन का विषय 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' है, जिसके माध्यम से साउथ अफ्रीका ने भारत और ब्राज़ील में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलनों के परिणामों को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस शिखर सम्मेलन में वह 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।
साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान पीएम मोदी वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका में रह रहा भारतीय समुदाय विदेश में रह रहे सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है और वह उनसे बातचीत के लिए उत्सुक हैं।
गौरतलब है कि अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले ही इस साल के G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर चुके हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने अब कहा है कि अमेरिका इस बहिष्कार को खत्म करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना चाहता है।
