पीएम मोदी ने की गाज़ा में शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों की तारीफ, सहयोग का दिया आश्वासन

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रयासों में लगे हुए हैं। इसी वजह से ट्रंप ने युद्धविराम का प्रस्ताव भी पेश किया, जिस पर हमास ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) की रिहाई पर सहमति जताई है। ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव में शामिल हमास के निरस्त्रीकरण और राजनीतिक बहिष्कार की शर्तों पर आतंकी संगठन मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत चाहता है, लेकिन बंधकों की रिहाई, युद्धविराम की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) ने इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है।