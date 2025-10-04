Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी ने की गाज़ा में शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों की तारीफ, सहयोग का दिया आश्वासन

गाज़ा में शांति प्रयासों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 04, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi praises Donald Trump's peace efforts in Gaza

Indian Prime Minister Narendra Modi praises Donald Trump's peace efforts in Gaza (Photo - Patrika Graphics)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रयासों में लगे हुए हैं। इसी वजह से ट्रंप ने युद्धविराम का प्रस्ताव भी पेश किया, जिस पर हमास ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) की रिहाई पर सहमति जताई है। ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव में शामिल हमास के निरस्त्रीकरण और राजनीतिक बहिष्कार की शर्तों पर आतंकी संगठन मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत चाहता है, लेकिन बंधकों की रिहाई, युद्धविराम की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) ने इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है।

पीएम मोदी ने की ट्रंप के प्रयासों की तारीफ

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "गाज़ा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई एक अहम कदम है। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।"

जल्द हो सकती है बंधकों की रिहाई

हमास की तरफ से इज़रायली बंधकों की रिहाई जल्द ही हो सकती है। इज़रायल ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 72 घंटों में हमास, इज़रायली बंधकों की रिहाई कर सकता है। युद्धविराम की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

Updated on:

04 Oct 2025 11:40 am

Published on:

04 Oct 2025 11:31 am

Hindi News / World / पीएम मोदी ने की गाज़ा में शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों की तारीफ, सहयोग का दिया आश्वासन

