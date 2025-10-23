Patrika LogoSwitch to English

आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे पीएम मोदी, ट्रंप से नहीं होगी मुलाकात

पिछले कुछ दिन से ही आगामी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया जाने पर संशय बना हुआ था। हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब खुद पीएम मोदी ने ही इस बारे में पुष्टि कर दी है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi with Malaysian PM Anwar Ibrahim

Indian Prime Minister Narendra Modi with Malaysian PM Anwar Ibrahim (Photo - ANI)

मलेशिया (Malaysia) के कुआलालम्पुर (Kuala Lumpur) में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) का आयोजन होगा। यह सम्मेलन 26–28 अक्टूबर को होगा, जिसकी अध्यक्षता मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) करेंगे। भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को भी हर बार की तरह आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ दिन से ही पीएम मोदी के इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया पर संशय बना हुआ था। हालांकि अब खुद पीएम मोदी ने ही इस पर बड़ा अपडेट दे दिया है।

वर्चुअल रूप से शामिल होंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम इब्राहिम से फोन पर बात करके उन्हें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया न आने और वर्चुअल रूप से शामिल होने की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी बताया। उन्होंने लिखा, "मेरे अच्छे दोस्त मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैंने इस दौरान उन्हें मलेशिया की आसियान अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक पार्टनरशिप को और मज़बूत बनाने के लिए मैं उत्सुक हूं।"

ट्रंप से नहीं होगी मुलाकात

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को भी आगामी आसियान शिखर सम्मलेन में शामिल होने का न्यौता दिया गया है और वह इसमें शामिल होने की बात पर मुहर भी लगा चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि मलेशिया के कुआलालम्पुर में आसियान शिखर सम्मलेन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। हालांकि पीएम मोदी के मलेशिया न जाने के फैसले की वजह से उनकी ट्रंप से मुलाकात नहीं होगी।

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

विदेश

