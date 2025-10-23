आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे पीएम मोदी, ट्रंप से नहीं होगी मुलाकात

पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम इब्राहिम से फोन पर बात करके उन्हें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया न आने और वर्चुअल रूप से शामिल होने की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी बताया। उन्होंने लिखा, "मेरे अच्छे दोस्त मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैंने इस दौरान उन्हें मलेशिया की आसियान अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक पार्टनरशिप को और मज़बूत बनाने के लिए मैं उत्सुक हूं।"