पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का किया स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की भी की तारीफ

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 2 साल तक चला युद्ध खत्म हो चुका है। गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम हो चुका है। युद्धविराम के तहत न सिर्फ इज़रायली सेना ने अपने हमले बंद करके पीछे हटना शुरू कर दिया है, बल्कि गाज़ा सिटी के निवासियों ने भी वापस अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, युद्धविराम के पहले चरण के तहत सोमवार को हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। इज़रायल ने भी इसके बदले में करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया। बंधकों की रिहाई पर भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है।