पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का किया स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की भी की तारीफ

Israeli PM Benjamin Netanyahu, Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 2 साल तक चला युद्ध खत्म हो चुका है। गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम हो चुका है। युद्धविराम के तहत न सिर्फ इज़रायली सेना ने अपने हमले बंद करके पीछे हटना शुरू कर दिया है, बल्कि गाज़ा सिटी के निवासियों ने भी वापस अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, युद्धविराम के पहले चरण के तहत सोमवार को हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। इज़रायल ने भी इसके बदले में करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया। बंधकों की रिहाई पर भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का स्वागत करने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम 2 साल से ज़्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हम क्षेत्र (गाज़ा) में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं।"
