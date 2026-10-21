21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

META, GOOGLE और X को पोलैंड ने बताया रूस का ‘साइलेंट’ एजेंट, 65 हजार शिकायतों के बाद दे डाली खुली धमकी

Poland threatens social media companies: पोलैंड ने मेटा, गूगल और एक्स को रूस का 'साइलेंट' एजेंट बताया है। 65 हजार शिकायतों के बाद डिजिटल मंत्री ने जुर्माने की खुली धमकी दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 21, 2026

Meta news

मेटा। (फाइल फोटो - एएनआई)

पोलैंड ने सोशल मीडिया कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया है। यूरोपियन देश ने मेटा, गूगल और एक्स को रूस का साइलेंट एजेंट तक बता दिया है।

पोलैंड में डिजिटल मामलों के मंत्री क्रिज्स्तोफ गावकोवस्की ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म रूस के खिलाफ डिजिटल युद्ध में चुपचाप मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने फर्जी खबरों और बॉट अकाउंट्स को रोकने में नाकामी पर जुर्माने की भी धमकी दी है।

रूस पर यूरोपियन देश में झूठी खबरें फैलाने का आरोप

बता दें कि पोलैंड समेत कई यूरोपियन देश लंबे समय से यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ खुला मोर्चा खोलकर बैठे हैं। इस पर रूस भी उन्हें समय-समय पर जवाब देता है। यूरोपियन देश रूस पर यह तक आरोप लगाते हैं कि वह झूठी खबरें फैलाकर समाज में फूट डालता है।

हालांकि, रूस इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि पश्चिमी नेता अपनी राजनीति के लिए रूस के खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन पोलैंड के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नस्क के ताजा आंकड़े फिर यूरोपियन देशों की चिंता बढ़ा सकते हैं।

65 हजार से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स की शिकायतें

2026 की पहली छमाही में नस्क ने 65 हजार से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स और गलत जानकारी की शिकायतें प्लेटफॉर्म्स को भेजीं। इनमें से सिर्फ एक चौथाई से भी कम मामलों में कार्रवाई हुई। केवल 7 फीसदी सामग्री हटाई गई और 17 फीसदी से थोड़ा ज्यादा मॉडरेट की गई। बाकी शिकायतें लगभग नजरअंदाज कर दी गईं।

'रूस के साथ चल रहा डिजिटल युद्ध'

गावकोवस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- रूस के साथ डिजिटल युद्ध चल रहा है। इसमें गलत जानकारी वाला मोर्चा भी है। इस मोर्चे पर रूसी बॉट्स और क्रेमलिन के जीआरयू का चुपचाप साथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गए हैं। ये कुछ नहीं कर रहे।

उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां गलत जानकारी से फायदा उठाती हैं। इससे उनका राजस्व बढ़ता है इसलिए वे इसे रोकने में दिलचस्पी नहीं दिखातीं। डिस्कॉर्ड, गूगल, मेटा, एक्स, टेलीग्राम और टिकटॉक से टिप्पणी मांगी गई लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया।

पोलैंड की नई मांगें

इस मामले में मंत्री ने प्लेटफॉर्म्स से कुछ ठोस कदम उठाने को कहा है। इनमें पोलिश भाषा बोलने वाले मॉडरेशन टीम्स बनाने को भी कहा गया है, जो रिपोर्ट करने वाले संगठनों से सीधा और तुरंत संपर्क रख सकें।

इसके अलावा, फर्जी अपील प्रक्रिया खत्म करने, बॉट नेटवर्क तुरंत हटाने और रिपोर्ट्स का जवाब जल्दी देने की भी मांग की गई है। इसके साथ मंत्री ने साफ कहा है कि अगर कोई सरकारी अनुरोध पूरा नहीं होता तो कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 05:31 pm

Published on:

21 Oct 2026 05:31 pm

Hindi News / World / META, GOOGLE और X को पोलैंड ने बताया रूस का ‘साइलेंट’ एजेंट, 65 हजार शिकायतों के बाद दे डाली खुली धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस का Su-30SM लड़ाकू विमान कलिनिनग्राद में क्रैश, दोनों पायलटों ने बचाई जान; अस्पताल में भर्ती

Su-30SM Fighter Jet
विदेश

बलूचिस्तान में पाक सेना के कथित ड्रोन हमले से हड़कंप, तीन नागरिकों की मौत, कई घायल

Pakistan military drone strike
विदेश

ईरान की अमेरिका को दो टूक, ‘धमकी देकर बातचीत नहीं हो सकती’, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कही बड़ी बात

Iran President Warning to Donald Trump
विदेश

अमेरिकी संसद उम्मीदवार सहित 70 से ज्यादा लोगों को इजराइली फौज ने पकड़ा, क्या है पूरा मामला?

US News
विदेश

किम जोंग उन की बहन ने सीमा पर संभाला मोर्चा, दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी

Kim Yo-jong
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.