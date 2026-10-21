META, GOOGLE और X को पोलैंड ने बताया रूस का ‘साइलेंट’ एजेंट, 65 हजार शिकायतों के बाद दे डाली खुली धमकी

2026 की पहली छमाही में नस्क ने 65 हजार से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स और गलत जानकारी की शिकायतें प्लेटफॉर्म्स को भेजीं। इनमें से सिर्फ एक चौथाई से भी कम मामलों में कार्रवाई हुई। केवल 7 फीसदी सामग्री हटाई गई और 17 फीसदी से थोड़ा ज्यादा मॉडरेट की गई। बाकी शिकायतें लगभग नजरअंदाज कर दी गईं।