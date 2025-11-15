अर्जेंटीना में भीषण धमाका: 22 लोग घायल, 200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया

Argentina blast (Photo - Video screenshot)
अर्जेंटीना (Argentina) के ग्रेटर ब्यूनस आयर्स (Greater Buenos Aires) क्षेत्र में ईजेइजा (Ezeiza) शहर में शुक्रवार रात को एक भीषण धमाका हुआ। इस धमाके से शहर दहल उठा। शहर के स्पेगाज़िनी इंडस्ट्रियल पार्क (Spegazzini Industrial Park) इलाके में देर रात करीब 10 बजे के आसपास हुआ। इस इलाके में रासायनिक संयंत्र, प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्रियाँ और कई अन्य औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ कम से कम 25 कंपनियाँ स्थित हैं।
ईजेइजा शहर में हुए इस धमाके के बाद भयानक आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से भी दिखाई दे रही थीं। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। सोशल मीडिया पर इस धमाके के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आग को बुझाने के लिए 20 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है।
ईजेइजा शहर में हुए इस धमाके में 22 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
इस धमाके के बाद 200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
धुएं की वजह से मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की अपील की है।
यह धमाका किस वजह से हुआ, अब तक इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है। ईजेइजा के मेयर ने जानकारी दी है कि इस मामले की जांच जारी है।
