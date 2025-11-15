Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अर्जेंटीना में भीषण धमाका: 22 लोग घायल, 200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया

Viral Video: अर्जेंटीना में एक भीषण धमाके ने शहर को दहला दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 15, 2025

Argentina blast (Photo - Video screenshot)

अर्जेंटीना (Argentina) के ग्रेटर ब्यूनस आयर्स (Greater Buenos Aires) क्षेत्र में ईजेइजा (Ezeiza) शहर में शुक्रवार रात को एक भीषण धमाका हुआ। इस धमाके से शहर दहल उठा। शहर के स्पेगाज़िनी इंडस्ट्रियल पार्क (Spegazzini Industrial Park) इलाके में देर रात करीब 10 बजे के आसपास हुआ। इस इलाके में रासायनिक संयंत्र, प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्रियाँ और कई अन्य औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ कम से कम 25 कंपनियाँ स्थित हैं।

धमाके के बाद लगी भयानक आग

ईजेइजा शहर में हुए इस धमाके के बाद भयानक आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से भी दिखाई दे रही थीं। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। सोशल मीडिया पर इस धमाके के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आग को बुझाने के लिए 20 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है।

22 लोग घायल

ईजेइजा शहर में हुए इस धमाके में 22 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया

इस धमाके के बाद 200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया।

कई उड़ानें रद्द

धुएं की वजह से मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की अपील की है।

किस वजह से हुआ धमाका?

यह धमाका किस वजह से हुआ, अब तक इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है। ईजेइजा के मेयर ने जानकारी दी है कि इस मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

viral news

वायरल वीडियो

world news

World News in Hindi

Updated on:

15 Nov 2025 02:04 pm

Published on:

15 Nov 2025 01:56 pm

Hindi News / World / अर्जेंटीना में भीषण धमाका: 22 लोग घायल, 200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप ने कॉफी-फलों-बीफ से हटाया टैरिफ, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा असर

Donald Trump
विदेश

पार्टी में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी, गैंगवॉर के चलते ब्राज़ील में 6 लोगों की मौत

Gang war
विदेश

मिनीबस और ट्रक का भीषण एक्सीडेंट, रूस में 7 लोगों की मौत और 15 घायल

Road accident
विदेश

इज़राइल का बड़ा धावा! हमास का आतंकी नेटवर्क कुचला, 50 गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश नाकाम

Israel Hamas Arrests Bethlehem
विदेश

स्पेस डेब्री का डरावना हमला! चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग से पृथ्वी पर कदम रखा, यह नया रिकॉर्ड बनाया

Chinese Astronauts Return Delay
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.