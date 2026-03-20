H-1B वीज़ा के लिए 1 लाख डॉलर का शुल्क हटाने की तैयारी!

इस विधेयक के ज़रिए H-1B वीज़ा पर लगने वाले शुल्क को हटाकर विदेशी हेल्थकेयर और अन्य पेशेवरों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। यह विधेयक डॉक्टरों, नर्सों और अन्य विदेशी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए लागू 1,00,000 डॉलर के भारी-भरकम शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव पेश करता है। अमेरिकी सांसदों के एक समूह द्वारा पेश इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य उन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है, जो विदेशी पेशेवरों पर निर्भर हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह शुल्क हटता है, तो स्टाफ की कमी से जूझ रहे अमेरिकी अस्पतालों के लिए विदेशी डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति आसान और किफायती हो जाएगी। इससे भारतीयों को फायदा होगा।