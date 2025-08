Nuclear Submarines Deployment: ट्रंप ने रूस के पास दो परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश दिए, क्रैमलिन ने दिलाई डेड हैंड की याद

US Nuclear Submarines Near Russia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) ने रूस के नजदीक दो परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने यह कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के करीबी सहयोगी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव (Former Russian President Dmitry Medvedev) के डेड हेंड वाले बयान के बाद उठाया है। हालांकि, अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि परमाणु संपंन्न दोनों पनडुब्बियां आखिर कहां तैनात की जाएंगी?