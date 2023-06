पीएम नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में मिले एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा - 'मैं हूं मोदी का फैन'

Submitted by:

जयपुरPublished: Jun 21, 2023 11:21:55 am

PM Modi US Visit: पीएम नरेंद्र मोदी अमरीका की स्टेट विज़िट पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने अमरीका के कुछ मुख्य सीईओ और अन्य हस्तियों से मुलाकात की। इनमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भी शामिल हैं।

PM Narendra Modi and Elon Musk meeting

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) अमरीका (United States Of America) की स्टेट विज़िट पर न्यूयॉर्क (New York) पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की यह स्टेट विज़िट 21-24 जून तक चार दिवसीय होगी और इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर जिस होटल में पीएम मोदी रुके, वहाँ भी उनका प्रवासी भारतीयों के साथ अमरीकी अधिकारियों ने स्वागत किया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी अमरीका के कुछ मुख्य सीईओ और अन्य हस्तियों से भी मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) से भी मुलाकात की।