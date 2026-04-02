उचित खान-पान, कसरत से ऑटिज़्म रोग के 80% मरीज हो सकते हैं ठीक, समय पर सही उपचार से बच्चों में सुधार संभव

आज यानी 2 अप्रैल को ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है। ऑटिज़्म एक न्यूरो-डेवलपमेंटल समस्या है और कई लोगों को लगता है कि इसका इलाज बेहद ही मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। ऑटिज़्म से जूझ रहे बच्चों में से 80% उचित खान-पान और कसरत से ठीक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऑटिज़्मका सही समय पर निदान हो और डाइट-कसरत को सही तरीके से अपनाया जाए तो इस तरह के बच्चों में यह काफी प्रभावशाली साबित हो सकता है।