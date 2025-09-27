हाइब्रिड युद्ध में पुतिन का नया हथियार: यूरोप के लिए क्यों खतरा हैं डिजिटल और ड्रोन हमले

Hybrid Warfare Russia Europe: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को केवल हथियारों से लड़ने के बजाय एक नए तरीके से यूरोप के सामने पेश किया (Putin Strategy)है। इस नई रणनीति को ‘हाइब्रिड युद्ध’ (Hybrid Warfare) कहा जाता है, जिसमें सीधे गोलियां चलाए बिना डिजिटल और ड्रोन हमलों (Cyber Attacks Europe) से यूरोप को परेशान किया जा रहा है। पिछले सप्ताह यूरोप के कई हवाई अड्डों पर ड्रोन हमलों (Russia Drone Attacks) के कारण भारी परेशानी हुई, जिससे यूरोप को अब इस तरह के हमलों को अपनी नई सामान्य वास्तविकता मानना पड़ा है।डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह माना है कि इन हमलों के पीछे कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है और वह रूस को सीधे दोषी नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन यूरोप के लिए यह खतरा बड़ा है। ऐसे हमलों में दोषी को पकड़ना मुश्किल होता है। क्योंकि वे गुप्त और चुपके से किए जाते हैं। यही वजह है कि इन हमलों के कारण यूरोप में सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता और असमंजस के हालात हैं।