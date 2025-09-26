यूक्रेन को लेकर पीएम मोदी ने पुतिन को घुमाया फोन, अमेरिकी टैरिफ का भी किया जिक्र; नाटो प्रमुख का दावा

मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।