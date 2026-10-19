जेलेंस्की के बिना यूक्रेन पर फैसला? पुतिन ने ट्रंप-शी के सामने रखा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव, यूरोप की बढ़ी टेंशन

अखबार ने एक पूर्व रूसी खुफिया अधिकारी के हवाले से बताया कि पुतिन ने त्रिपक्षीय बैठक का विचार पहली बार 9 अक्टूबर को ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत में रखा था। उसी बातचीत में एक समझौता भी हुआ, जिसके तहत अमेरिका रूसी डीजल खरीद सकेगा और उसे वैश्विक बाजारों में वितरित करने में मदद करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस तरह की बातें होने की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस बैठक के स्वरूप या उसके संभावित एजेंडे को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट समझ विकसित नहीं हुई है, लेकिन तीनों ही देश इसे जरूरी मानते हैं।