राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करना पड़ा भारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर विदेश जमीन पर बीजेपी सरकार और देश की वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ बयान देते नजर आते है। हाल ही राहुल ने कोलंबिया में एक भाषण के दौरान कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। विदेश में अपने देश और सरकार को नीचा दिखाने के लिए जहां आमतौर पर देश के लोगों और सरकार द्वारा राहुल को निंदा का सामना करना पड़ता है, वहीं इस बार उन्हें एक विदेशी अधिकारी की आलोचना झेलनी पड़ी। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, रेमंड विकरी ने राहुल के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, भारतीय नेताओं को अपने देश के मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलना चाहिए, भले ही वह अलग अलग पार्टी से क्यों न हो।