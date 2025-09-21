मोरक्को पहुंचे राजनाथ सिंह, किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली यात्रा

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का परिचायक भी है। रविवार को कासाब्लांका स्थित मोहम्मद वी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर राजनाथ सिंह का स्वागत कैसाब्लांका की मिलिट्री कमांड के हेड वाली और मोरक्को में भारत के राजदूत संजय राणा ने किया। सिंह यहां रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग को मज़बूत करने के लिए मोरक्को के रक्षा मंत्री के साथ साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे औद्योगिक सहयोग के अवसरों के लिए लगाने मोरक्को के उद्योग एवं व्यापार मंत्री रियाद मेजूर से भी मुलाक़ात करने वाले हैं।