दुबई की राजकुमारी के दिल पर होगा रैपर का राज: French Montana की पेरिस में हुई रॉयल सगाई, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

Sheikha Mahra French Montana Engagement: हॉलीवुड रैपर (Rapper) फ्रेंच मोंटाना के सगाई करने से दुनियाभर के लोगों में हलचल मच गई है, लेकिन ये कोई आम सगाई नहीं, बल्कि दुबई की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई सगाई है। फ्रेंच मोंटाना ने दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी राजकुमारी शेखा माहरा (Sheikha Mahra) से सगाई की है। यह खबर TMZ जैसे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इस रॉयल सगाई ने सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक,फ्रेंच मोंटाना के सगाई (French Montana Engagement) की घोषणा जून 2025 में पेरिस फैशन वीक (Paris Fashion Week) के दौरान हुई थी। मोंटाना के प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सगाई एक हाई-प्रोफाइल फैशन इवेंट में बेहत निजी तौर पर की गई थी। गौरतलब है कि शेखा माहरा और फ्रेंच मोंटाना (French Montana ) पिछले एक साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दोनों ने इसे अब तक काफी प्राइवेट रखा था।