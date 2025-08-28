Patrika LogoSwitch to English

दुबई की राजकुमारी के दिल पर होगा रैपर का राज: French Montana की पेरिस में हुई रॉयल सगाई, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

Sheikha Mahra French Montana Engagement: हॉलीवुड रैपर फ्रेंच मोंटाना और दुबई की शहजादी शेखा माहरा ने पेरिस में सगाई कर ली है।

भारत

MI Zahir

Aug 28, 2025

Sheikha Mahra French Montana Engagement
मशहूर रैपर फ्रेंच मोंटाना और दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा। (फोटो: X Handle Ahmed Islaw)

Sheikha Mahra French Montana Engagement: हॉलीवुड रैपर (Rapper) फ्रेंच मोंटाना के सगाई करने से दुनियाभर के लोगों में हलचल मच गई है, लेकिन ये कोई आम सगाई नहीं, बल्कि दुबई की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई सगाई है। फ्रेंच मोंटाना ने दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी राजकुमारी शेखा माहरा (Sheikha Mahra) से सगाई की है। यह खबर TMZ जैसे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इस रॉयल सगाई ने सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक,फ्रेंच मोंटाना के सगाई (French Montana Engagement) की घोषणा जून 2025 में पेरिस फैशन वीक (Paris Fashion Week) के दौरान हुई थी। मोंटाना के प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सगाई एक हाई-प्रोफाइल फैशन इवेंट में बेहत निजी तौर पर की गई थी। गौरतलब है कि शेखा माहरा और फ्रेंच मोंटाना (French Montana ) पिछले एक साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दोनों ने इसे अब तक काफी प्राइवेट रखा था।

दुबई से पेरिस तक, हर जगह साथ नजर आया कपल

यह कपल 2024 से ही कई बार साथ देखा गया है। कभी दुबई के आलीशान रेस्टोरेंट्स में डिनर करते हुए, तो कभी मोरक्को की गलियों में हाथों में हाथ डाले घूमते हुए। यहां तक कि दोनों को पेरिस के मशहूर “पोंट डेस आर्ट्स ब्रिज” पर भी एक साथ खामोश लम्हे बिताते हुए देखा गया, जो अक्सर लवर्स के लिए एक खास जगह मानी जाती है।

ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल की,आखिर फोन क्यों नहीं उठाया ?
विदेश
Trump Modi phone call ignored

कौन हैं शेखा माहरा ?

शेखा माहरा, यूएई के शाही परिवार की एक अहम सदस्य हैं और सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं। वे पहले भी अपने साहसी फैसलों और आज़ाद ख्यालों के लिए चर्चा में रही हैं — खासकर एक विवादास्पद तलाक को लेकर जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था। उनका फ्रेंच मोंटाना से रिश्ता बनना और फिर सगाई की पुष्टि होना अब अरब और पाश्चात्य मीडिया दोनों के लिए ग्लोबल गॉसिप का हॉट टॉपिक बन गया है।

फ्रेंच मोंटाना: मोरक्को से हॉलीवुड तक का सफर

फ्रेंच मोंटाना French Montana का असली नाम Karim Kharbouch है। वे मोरक्को में जन्मे और अमेरिका में पले-बढ़े हैं। अपने हिट ट्रैक्स और सेलिब्रिटी नेटवर्क की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका नाम संगीत से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अमीर राजकुमारियों में से एक से जुड़ने की वजह से चर्चा में है।

फैन्स बोले: “ये रियल लाइफ फेयरटेल है!”

सोशल मीडिया पर इस फ्रेंच मोंटाना सगाई French Montana Engagement को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे "अरब और वेस्ट की यूनिटी" कह रहे हैं, तो कुछ इसे "फेयरटेल रोमांस" का नाम दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह हाई-प्रोफाइल कपल कब शादी करता है और क्या ये शाही शादी दुनिया के सामने लाइव दिखाई जाएगी ?

सोशल मीडिया पर मचा बवाल, लोग बोले – "ये है असली रॉयल लव स्टोरी!"

French Montana और शेखा माहरा की सगाई की खबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त हलचल मचा दी है।

ट्विटर पर एक यूज़र ने लिखा: “Hollywood meets Royalty – this is straight out of a Netflix show!”

वहीं इंस्टाग्राम पर एक फैशन ब्लॉगर ने कहा: “Paris Fashion Week के दौरान जो हुआ, वो फैशन नहीं, फैरीटेल था।”

अरब मीडिया में इसे “Year's Most Talked-About Alliance” कहा जा रहा है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि शेखा माहरा जैसी मजबूत और इंडिपेंडेंट महिला ने मोंटाना को अपना जीवनसाथी क्यों चुना।

क्या होगी अगली बड़ी खबर ?

क्या दुबई में रॉयल वेडिंग की तैयारियाँ शुरू होंगी ? अब सवाल ये है कि क्या शेखा माहरा और French Montana की ये सगाई जल्द ही शादी में बदलने वाली है? सूत्रों के अनुसार,शादी की चर्चा 2026 की शुरुआत में दुबई या मोरक्को में होने की संभावना है।

कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को वेडिंग प्रेप में शामिल

बहरहाल कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर इस रिश्ते से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन माहरा के फैसले को सम्मान दिया गया है। इसके अलावा, मोंटाना के करीबी दोस्त और कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को वेडिंग प्रेप में शामिल होते देखा गया है।

शहजादी शेखा माहरा की पहली शादी

दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा ने 27 मई 2023 को शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से निकाह किया था। यह शादी यूएई के शाही परिवार के लिए एक भव्य और प्रतिष्ठित आयोजन था। शादी के कुछ महीनों बाद ही माहरा ने मां बनने की खुशी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। नवंबर 2024 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने अल्ट्रासाउंड की फोटो शेयर करते हुए लिखा था – "अब हम तीन।"

तलाक और सोशल मीडिया घोषणा

हालांकि यह रॉयल रिलेशनशिप ज़्यादा समय नहीं टिक सकी। शादी के एक साल और बच्चे के जन्म के दो महीने बाद, शेखा माहरा ने इंस्टाग्राम पर सबको चौंकाते हुए "तलाक़ तलाक़ तलाक़" की सार्वजनिक घोषणा कर दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, "प्रिय पति, चूंकि आप अन्य साथियों के साथ व्यस्त हैं… मैं तुम्हें तलाक़ देती हूं…" इस साहसी बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और इसे यूएई की शाही महिला के पहली बार सार्वजनिक तलाक की घोषणा करना माना गया।

Updated on:

28 Aug 2025 05:25 pm

Published on:

28 Aug 2025 05:23 pm

Hindi News / World / दुबई की राजकुमारी के दिल पर होगा रैपर का राज: French Montana की पेरिस में हुई रॉयल सगाई, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

