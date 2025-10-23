पाकिस्तान में बगावत! सड़कों पर सेना के खिलाफ बंदूकें गरजीं, मचा हड़कंप

मंगूचार और कलात क्षेत्र लंबे समय से बलूच विद्रोह का गढ़ रहा है। 2025 में यहां कई बड़े हमले हो चुके हैं। फरवरी में BLA ने इसी इलाके में सैन्य चौकियों पर धावा बोलकर 18 फ्रंटियर कोर (FC) जवानों को मार गिराया था। मई में हाईवे ब्लॉकेज और सरकारी भवनों पर कब्जे की घटनाओं में BLA ने 39 स्थानों पर हमलों का दावा किया। ये हमले क्षेत्र के खनिज संसाधनों के शोषण के खिलाफ हैं, जहां बलूच समुदाय का आरोप है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार इनका फायदा उठा रही है, जबकि स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाएं बलूचिस्तान में अस्थिरता को और गहरा रही हैं, जो CPEC (चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर) प्रोजेक्ट्स को भी प्रभावित कर सकती हैं।