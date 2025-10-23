Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में बगावत! सड़कों पर सेना के खिलाफ बंदूकें गरजीं, मचा हड़कंप

बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगूचार में 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूच विद्रोहियों के बीच भीषण झड़पें हुईं, जिनमें धमाकों और गोलीबारी से क्षेत्र दहल उठा।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 23, 2025

पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत (File Photo)

पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगूचार इलाके में 22 अक्टूबर की रात रुक-रुककर चली गोलीबारी और विस्फोटों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्वेटा-कराची नेशनल हाईवे (N-25) पर सड़क जाम के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और हथियारबंद विद्रोहियों के बीच जबरदस्त झड़पें हुईं। विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ, जबकि उनके पक्ष को कोई क्षति नहीं पहुंची।

देर रात हुए धमाके

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और Xपर वायरल पोस्ट्स से पता चलता है कि मंगूचार में करीब एक घंटे तक चेकपॉइंट्स लगाए गए थे। देर रात अचानक तेज गोलीबारी और धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया, और स्थानीय लोग घरों में दुबक गए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने क्वाडकॉप्टर्स (ड्रोन) का इस्तेमाल कर बम गिराए, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे अलगाववादी संगठनों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो पाकिस्तानी सेना पर प्राकृतिक संसाधनों के शोषण का आरोप लगाते हुए स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

विद्रोह का केंद्र बनता मंगूचार

मंगूचार और कलात क्षेत्र लंबे समय से बलूच विद्रोह का गढ़ रहा है। 2025 में यहां कई बड़े हमले हो चुके हैं। फरवरी में BLA ने इसी इलाके में सैन्य चौकियों पर धावा बोलकर 18 फ्रंटियर कोर (FC) जवानों को मार गिराया था। मई में हाईवे ब्लॉकेज और सरकारी भवनों पर कब्जे की घटनाओं में BLA ने 39 स्थानों पर हमलों का दावा किया। ये हमले क्षेत्र के खनिज संसाधनों के शोषण के खिलाफ हैं, जहां बलूच समुदाय का आरोप है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार इनका फायदा उठा रही है, जबकि स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाएं बलूचिस्तान में अस्थिरता को और गहरा रही हैं, जो CPEC (चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर) प्रोजेक्ट्स को भी प्रभावित कर सकती हैं।

अफगानिस्तान सीमा पर तनाव

इस घटना के बीच अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। 22 अक्टूबर को दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और पाकिस्तानी सेना के बीच भयंकर झड़पें हुईं। TTP ने एक सैन्य चौकी पर हमला कर 25 सैनिकों की मौत का दावा किया, जबकि पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमलों से जवाब दिया। ये अफगान तालिबान के साथ चल रहे संघर्षों का हिस्सा हैं। अक्टूबर में ही काबुल और कंधार पर पाकिस्तानी हवाई हमले हुए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

23 Oct 2025 05:46 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में बगावत! सड़कों पर सेना के खिलाफ बंदूकें गरजीं, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Explainer: भारत की UN में धमाल, कई मामले सुलझा कर किया कमाल, क्यों खास है संयुक्त राष्ट्र दिवस

India UN Role
विदेश

कॉफी नाली में फेंकना भारत के लिए खतरा: हमारे देश में 56% लोग पी रहे, पर्यावरण पर क्या हो रहा असर

Coffee Drain Environmental Impact
राष्ट्रीय

रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध की ज़ेलेन्स्की ने की तारीफ

Volodymyr Zelenskyy
विदेश

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, वेनेज़ुएला में 2 लोगों की मौत

Plane crashes in Venezuela
विदेश

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को जेल से ‘घर’ में किया जाएगा शिफ्ट, वरिष्ठ मंत्री ने कहा- वहां वह लूडो भी खेल सकेंगे

Pakistan Ex PM Imran Khan
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.