यूरोप तक पहुंचने वाली है ईरान युद्ध की आग, तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को चेताया, जानें क्या कहा?

इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें भी चल रही हैं। बताया जा रहा है कि अगले 36 से 72 घंटे के भीतर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वार्ता शुक्रवार तक शुरू हो सकती है, हालांकि अभी कोई पक्की पुष्टि नहीं है।