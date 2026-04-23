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यूरोप तक पहुंचने वाली है ईरान युद्ध की आग, तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को चेताया, जानें क्या कहा?

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब यूरोप तक पहुंच रहा है और अगर शांति की कोशिशें नहीं हुईं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका-ईरान तनाव के बीच दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है।

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भारत

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Mukul Kumar

Apr 23, 2026

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन। (फोटो- ANI)

यूरोप एक बार फिर मिडिल ईस्ट के तनाव की चपेट में आता दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा संघर्ष को नहीं रोका गया, तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप की शांति भी भंग कर सकता है।

यूरोप पर बढ़ता खतरा, तुर्की की चेतावनी

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर से बातचीत में कहा कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब यूरोप तक असर डाल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे कूटनीति और शांति के रास्ते से नहीं सुलझाया गया, तो आने वाले समय में नुकसान और ज्यादा गंभीर हो सकता है।

'युद्ध अब सीमित नहीं रहा'

एर्दोगन ने कहा कि क्षेत्र में चल रहा संघर्ष अब सीमित नहीं रहा है। इसका असर धीरे-धीरे यूरोप तक पहुंच रहा है और वहां की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। उनके मुताबिक, अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

अमेरिका-ईरान तनाव में बातचीत की उम्मीद

इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें भी चल रही हैं। बताया जा रहा है कि अगले 36 से 72 घंटे के भीतर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वार्ता शुक्रवार तक शुरू हो सकती है, हालांकि अभी कोई पक्की पुष्टि नहीं है।

कूटनीति की कोशिशें लेकिन भरोसा कम

हालांकि बातचीत की संभावना बनी हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिख रही है। ईरान का कहना है कि पिछली बातचीत में अमेरिका ने गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि अमेरिका का दावा है कि वह शांति चाहता है लेकिन शर्तों के साथ।

ईरान की शर्तें सख्त

ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी बातचीत से पहले समुद्री नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि जब तक आर्थिक दबाव और सैन्य गतिविधियां बंद नहीं होतीं, तब तक कोई ठोस प्रगति मुश्किल है।

बातचीत या टकराव, दुनिया की नजर

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि ईरान नए दौर की बातचीत में शामिल होगा या नहीं। इस पूरे मामले ने वैश्विक कूटनीति को एक नाजुक मोड़ पर ला दिया है, जहां हर बयान हालात को और जटिल बना रहा है।

हॉर्मुज स्ट्रेट फिर चर्चा में

इस पूरे तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर चर्चा में है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है और यहां किसी भी तरह की बाधा का असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

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Published on:

23 Apr 2026 12:19 pm

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