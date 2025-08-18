AI को कहां से मिलता है डेटा? रिपोर्ट ने खोला राज

एआई के डेटा स्रोतों को लेकर पारदर्शिता का अभाव रहा है, और कई कंपनियों पर डेटा चोरी के आरोप लगे हैं। रेडिट ने हाल ही में इंटरनेट आर्काइव की वेबैक मशीन को अपनी वेबसाइट से ब्लॉक कर दिया, यह दावा करते हुए कि एआई कंपनियां इस टूल के माध्यम से उसका डेटा कॉपी कर रही थीं। नतीजतन, रेडिट अब अपनी साइट के बड़े हिस्से को इंडेक्स होने से रोकने की योजना बना रहा है। वेबैक मशीन एक ऐसा टूल है जो वेबसाइटों के पुराने संस्करण और सामग्री को संग्रहीत करता है।