रिसर्च में आई बड़ी बात सामने, छोटी वॉक की जगह लंबी वॉक दिल को रखेगी सेहतमंद

नई रिसर्च के अनुसार चलने का तरीका और उसका पैटर्न भी दिल की सेहत पर बड़ा असर डालता है। अगर कोई व्यक्ति दिनभर बहुत कम चलता है, तो भी अगर वह रोज एक बार 10-15 मिनट तक लगातार चले, तो उसके दिल के लिए यह काफी फायदेमंद हो सकता है। हर वयस्क को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मध्यम-स्तर की गतिविधि करनी चाहिए, जैसे तेज़ गति से चलना। रिसर्च में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हल्की गतिविधि की सलाह दी गई है।