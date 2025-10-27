यूरोप की हवा की निगरानी 36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई से, सामने आई पहली तस्वीर

वायु प्रदूषण दुनियाभर के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। ऐसे में इस स्थिति को काबू में लाने के लिए और हवा की निगरानी रखने के लिए यूरोप (Europe) में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से निगरानी रखी जारी है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (European Space Agency - ESA) ने हाल ही में इसकी पहली तस्वीर भी शेयर की है। यह तस्वीर यूरोपीय यूनियन के कॉपरनिकस सेंटिनल-4 (Copernicus Sentinel-4) मिशन के तहत लिए गए हैं, जो वायू प्रदूषण की निगरानी का काम करता है।