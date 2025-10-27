Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यूरोप की हवा की निगरानी 36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई से, सामने आई पहली तस्वीर

यूरोप की हवा की निगरानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से की जाती है। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसकी पहली तस्वीर भी शेयर की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 27, 2025

Europe's air quality monitoring

Europe's air quality monitoring (Photo - European Space Agency)

वायु प्रदूषण दुनियाभर के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। ऐसे में इस स्थिति को काबू में लाने के लिए और हवा की निगरानी रखने के लिए यूरोप (Europe) में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से निगरानी रखी जारी है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (European Space Agency - ESA) ने हाल ही में इसकी पहली तस्वीर भी शेयर की है। यह तस्वीर यूरोपीय यूनियन के कॉपरनिकस सेंटिनल-4 (Copernicus Sentinel-4) मिशन के तहत लिए गए हैं, जो वायू प्रदूषण की निगरानी का काम करता है।

हर घंटे भेजता है वायु प्रदूषण का डेटा

यूरोपीय यूनियन का कॉपरनिकस सेंटिनल-4 मिशन, यूरोप में हवा और प्रदूषण की निगरानी के लिए बेहद उपयोगी है। यह मिशन मेटियोसैट थर्ड जनरेशन साउंडर 1 उपग्रह पर आधारित है और हर घंटे वायु प्रदूषण का डेटा भेजता है।

महत्वपूर्ण मिशन हो सकता है साबित

हर घंटे अपडेट प्राप्त होने से वायु गुणवत्ता में त्वरित बदलावों का पता चल सकता है और समय पर चेतावनी जारी की जा सकती है। यह मिशन वायु प्रदूषण की निगरानी और भविष्यवाणी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण मिशन साबित हो सकता है।

क्या है मिशन का उद्देश्य?

यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें इटली में नाइट्रोजन डाईऑक्साइड हॉटस्पॉट दिखा, जिससे इसके उच्च स्तर का पता चलता है। वहीं ग्रीस में ओज़ोन की अधिक सांद्रता पाई गई। यह गंभीर स्थिति है और कॉपरनिकस सेंटिनल-4 मिशन का उद्देश्य नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, सल्फर प्रमुख प्रदूषकों की सांद्रता का पता लगाना है।

ये भी पढ़ें

भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत
विदेश
Indian External Minister of Affairs S. Jaishankar with US foreign secretary Marco Rubio

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2025 12:03 pm

Published on:

27 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / World / यूरोप की हवा की निगरानी 36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई से, सामने आई पहली तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिकी नेवी का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर में क्रैश, मचा हड़कंप

US navy helicopter and jet crash into South China sea
विदेश

भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

Indian External Minister of Affairs S. Jaishankar with US foreign secretary Marco Rubio
विदेश

नवजात बच्ची को बड़ी बहन ने चौथी मंजिल से फेंका, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

5-year-old throws newborn out of the window
विदेश

20 वर्षीय भारतवंशी युवती का यूके में रेप, पुलिस ने की रेपिस्ट की तलाश शुरू

Rape
विदेश

अब रोबोट देंगे बच्चों को जन्म, दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर के मां बनने की हुई घोषणा

World First AI Minister from Albania
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.