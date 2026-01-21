रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स: भारत 16वें स्थान पर, अमेरिका-चीन से आगे, जानें टॉप देश

Responsible Nations Index: विश्व के 154 देशों के रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स (आरएनआई) में भारत को 16वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को दिल्ली के थिंक टैंक वल्र्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (डब्ल्यूआईएफ) ने जारी किया है। इस इंडेक्स को वल्र्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से प्राप्त स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तैयार किया गया है। यह सूचकांक बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इस सूचकांक में अमेरिका, चीन जैसी महाशक्तियां काफी पीछे हैं। जबकि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जैसे देश शीर्ष पर हैं।