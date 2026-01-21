21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स: भारत 16वें स्थान पर, अमेरिका-चीन से आगे, जानें टॉप देश

दिल्ली के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी Responsible Nations Index तीन साल के शोध पर आधारित है। जानिए यह सूचकांक किन मानकों पर तैयार हुआ और इसका वैश्विक महत्व क्या है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 21, 2026

Responsible Nations Index

Responsible Nations Index 2026 की रैंकिंग पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया, जिसमें भारत को 154 देशों में 16वां स्थान मिला है। (Photo Credit - PIB)

Responsible Nations Index: विश्व के 154 देशों के रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स (आरएनआई) में भारत को 16वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को दिल्ली के थिंक टैंक वल्र्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (डब्ल्यूआईएफ) ने जारी किया है। इस इंडेक्स को वल्र्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से प्राप्त स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तैयार किया गया है। यह सूचकांक बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इस सूचकांक में अमेरिका, चीन जैसी महाशक्तियां काफी पीछे हैं। जबकि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जैसे देश शीर्ष पर हैं।

दिल्ली स्थित डाॅ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस रैकिंग को जारी किया है। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए तीन सालों काम किया जा रहा था। जिसमें जेएनयू और आईआईएम मुंबई का भी सहयोग रहा।

प्रमुख देशों की रैकिंग

क्रमदेशरैंक
1सिंगापुर1
2स्विट्जरलैंड2
3डेनमार्क3
4भारत16
5फ्रांस17
6ब्रिटेन25
7जापान38
8अमेरिका66
9चीन68
10पाकिस्तान90

इंडेक्स के तीन मुख्य आधार और सात पैमाने

इंडेक्स जारी करने के तीन मुख्य आधार हैं। पहला आतंरिक जिम्मेदारी, दूसरा पर्यावरण जिम्मेदारी और तीसरा बाहरी जिम्मेदारी। इन तीन आधारों के लिए सात अलग-अलग पैमाने हैं। जिनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण, आर्थिक दक्षता, पर्यावरण संरक्षण ,शांति के लिए प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। कुल 58 संकेतकों के उपयोग से अंतिम स्कोर को तय किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 03:29 am

Hindi News / World / रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स: भारत 16वें स्थान पर, अमेरिका-चीन से आगे, जानें टॉप देश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या है डेटा एंबेसी? भारत और यूएई खोलेंगे पहला अंतरराष्ट्रीय डिजिटल दूतावास

PM Modi and UAE president Sheikh Mohamed bin Zayed
विदेश

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच फिर चीन की एंट्री, तीस्ता प्रोजेक्ट से भारत की चिंता बढ़ी

Yao Wen and Khalilur Rahman
विदेश

आखिर चागोस आइलैंड्स को लेकर ब्रिटेन पर क्यों भड़के ट्रंप? UK-मॉरीशस डील को बताया ‘कमज़ोरी भरा’ कदम

Donald Trump
विदेश

ट्रंप की ‘गुंडागर्दी’ पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक? आधी दुनिया को लूटने वाले टैरिफ प्लान पर कोर्ट ने फेरा पानी!

Donald Trump
विदेश

Illegal Fishing: चीन की समुद्री चोरी से दुनिया परेशान, अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी; भारत पर भी गहराया संकट

China Illegal Fishing Report 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.