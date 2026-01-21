रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स: भारत 16वें स्थान पर, अमेरिका-चीन से आगे, जानें टॉप देश

Responsible Nations Index 2026 की रैंकिंग पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया, जिसमें भारत को 154 देशों में 16वां स्थान मिला है। (Photo Credit - PIB)
Responsible Nations Index: विश्व के 154 देशों के रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स (आरएनआई) में भारत को 16वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को दिल्ली के थिंक टैंक वल्र्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (डब्ल्यूआईएफ) ने जारी किया है। इस इंडेक्स को वल्र्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से प्राप्त स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तैयार किया गया है। यह सूचकांक बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इस सूचकांक में अमेरिका, चीन जैसी महाशक्तियां काफी पीछे हैं। जबकि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जैसे देश शीर्ष पर हैं।
दिल्ली स्थित डाॅ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस रैकिंग को जारी किया है। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए तीन सालों काम किया जा रहा था। जिसमें जेएनयू और आईआईएम मुंबई का भी सहयोग रहा।
|क्रम
|देश
|रैंक
|1
|सिंगापुर
|1
|2
|स्विट्जरलैंड
|2
|3
|डेनमार्क
|3
|4
|भारत
|16
|5
|फ्रांस
|17
|6
|ब्रिटेन
|25
|7
|जापान
|38
|8
|अमेरिका
|66
|9
|चीन
|68
|10
|पाकिस्तान
|90
इंडेक्स जारी करने के तीन मुख्य आधार हैं। पहला आतंरिक जिम्मेदारी, दूसरा पर्यावरण जिम्मेदारी और तीसरा बाहरी जिम्मेदारी। इन तीन आधारों के लिए सात अलग-अलग पैमाने हैं। जिनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण, आर्थिक दक्षता, पर्यावरण संरक्षण ,शांति के लिए प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। कुल 58 संकेतकों के उपयोग से अंतिम स्कोर को तय किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग