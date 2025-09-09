अफ़ग़ानिस्तान में भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 7 लोगों समेत 11 मौत

अफगानिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे भयानक हादसा अगस्त में पश्चिमी हेरात प्रांत में हुआ था, जिसमें 79 यात्रियों की मौत हो गई थी। 27 अगस्त को भी राजधानी काबुल के पश्चिम में एक बस के पलटने से बड़ी दुर्घटना हो गई थी। इस हादसमें 25 यात्रियों की मौत हो गई थी जबकि 27 अन्य घायल हो गए थे। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन क़ानी ने जानकारी देते हुए बताया था कि, लापरवाह ड्राइविंग की चलते दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अर्घंडी इलाके में यह दुर्घटना हो गई हुई है।