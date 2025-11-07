आरएसएफ ने स्वीकार किया सीज़फायर प्रस्ताव, क्या रुकेगा 30 महीने से चल रहा युद्ध?

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध को 30 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और इस वजह से अब तक देश में काफी तबाही मच चुकी है। जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। देश के कई इलाकों पर सेना का तो कई इलाकों पर आरएसएफ का कब्ज़ा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन की तरफ से कुछ समय पहले ही युद्धविराम का प्रस्ताव दिया था। सूडान की सेना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन अब आरएसएफ की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है।