आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, सूडान में 16 लोगों की मौत और 8 घायल

सूडान (Sudan) में दो साल से ज़्यादा समय से चल रही जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces – RSF) के बीच 15 अप्रैल, 2023 को जो खूनी जंग शुरू हुई थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस जंग की वजह से अब तक सूडान में हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए हैं। उससे भी ज़्यादा लोग इस जंग की वजह से घायल हुए हैं। लाखों लोगों को इस जंग की वजह से अपना घर खोना पड़ा। करोड़ों लोग जंग की वजह से पैदा हुए हालातों के कारण खाने के संकट का सामना कर रहे हैं। दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी सूडान में स्थिति सुधरी नहीं है और अभी भी समय-समय पर आरएसएफ के लड़ाके देश में अलग-अलग जगह कत्लेआम मचाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है।