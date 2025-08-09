9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, सूडान में 16 लोगों की मौत और 8 घायल

RSF's Terror Continues: आरएसएफ ने एक बार फिर सूडान में कत्लेआम मचाया है। आरएसएफ के इस हमले में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Aug 09, 2025

RSF fighters
आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

सूडान (Sudan) में दो साल से ज़्यादा समय से चल रही जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces – RSF) के बीच 15 अप्रैल, 2023 को जो खूनी जंग शुरू हुई थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस जंग की वजह से अब तक सूडान में हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए हैं। उससे भी ज़्यादा लोग इस जंग की वजह से घायल हुए हैं। लाखों लोगों को इस जंग की वजह से अपना घर खोना पड़ा। करोड़ों लोग जंग की वजह से पैदा हुए हालातों के कारण खाने के संकट का सामना कर रहे हैं। दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी सूडान में स्थिति सुधरी नहीं है और अभी भी समय-समय पर आरएसएफ के लड़ाके देश में अलग-अलग जगह कत्लेआम मचाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है।

गांव में की अंधाधुंध गोलीबारी

आरएसएफ के लड़ाकों ने उत्तरी कोर्डोफन (North Kordofan) राज्य के मरकज़ अल-ज़ियादिया (Markaz Al-Ziyadiya) गांव में कत्लेआम मचा दिया। इन लड़ाकों ने गांव में घुसकर निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इससे हाहाकार मच गया।

ये भी पढ़ें

पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेन्स्की का बयान आया सामने, कहा – “यूक्रेन के बिना फैसला लेने से नहीं होगी शांति”
विदेश
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyy and Vladimir Putin

16 लोगों की मौत

उत्तरी कोर्डोफन प्रांत के मरकज़ अल-ज़ियादिया गांव में आरएसएफ के लड़ाकों के हमले में 16 निर्दोष लोग मारे गए। इनमें से कुछ लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो कुछ ने नज़दीकी मेडिकल सेंटर ले जाते समय या अस्पताल में अंतिम सांस ली।

8 लोग घायल

आरएसएफ के इस हमले में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी नज़दीकी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कह दी यह बात…
विदेश
Shafqat Ali Khan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Aug 2025 04:28 pm

Published on:

09 Aug 2025 04:27 pm

Hindi News / World / आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, सूडान में 16 लोगों की मौत और 8 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.