पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कह दी यह बात…

पाकिस्तान (Pakistan) कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। भारत (India) से विवाद के चलते समय-समय पर पाकिस्तान, कश्मीर (Kashmir) मुद्दा उठाता है और हर बार इस मामले में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटता। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा है। पढ़कर किसी को भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर ही कश्मीर मुद्दा उठाता रहता है और शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने ऐसा ही किया।