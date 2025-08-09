पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कह दी यह बात…

पाकिस्तान (Pakistan) कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। भारत (India) से विवाद के चलते समय-समय पर पाकिस्तान, कश्मीर (Kashmir) मुद्दा उठाता है और हर बार इस मामले में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटता। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा है। पढ़कर किसी को भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर ही कश्मीर मुद्दा उठाता रहता है और शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने ऐसा ही किया।
खान ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फिर से कश्मीर राग अलापा। खान ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि कश्मीर पर चल रहे विवाद को सुलझाने और इसका हल निकालने के लिए उनका देश अमेरिका समेत किसी भी देश की मध्यस्थता का स्वागत करेगा। खान के अनुसार कश्मीर मुद्दे का हल निकालना दक्षिण-एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए काफी अहम है।
कश्मीर मुद्दे पर भारत का हमेशा से एक ही पक्ष रहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की दखलअंदाज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए हर बार भारत ने उसे ऐसी लताड़ लगाई है जिससे पाकिस्तान को हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है।
पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं। इसी हफ्ते मुनीर, अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। दो महीने में मुनीर का यह दूसरा अमेरिका दौरा होगा।