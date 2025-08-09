अटलांटा की यूनिवर्सिटी कैम्पस में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर और हमलावर की मौत

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और समय के साथ इनमें बढ़ोत्तरी ही हो रही है। एक बार फिर अमेरिका में गोलीबारी का मामला सामने आया है। जॉर्जिया (Georgia) राज्य के अटलांटा (Atlanta) शहर में गोलीबारी से हड़कंप मच गया।