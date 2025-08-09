अटलांटा की यूनिवर्सिटी कैम्पस में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर और हमलावर की मौत

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और समय के साथ इनमें बढ़ोत्तरी ही हो रही है। एक बार फिर अमेरिका में गोलीबारी का मामला सामने आया है। जॉर्जिया (Georgia) राज्य के अटलांटा (Atlanta) शहर में गोलीबारी से हड़कंप मच गया।
अटलांटा की एमरॉय यूनिवर्सिटी (Emory University) के कैम्पस में शुक्रवार को एक शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे लोगों में भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाकर छिप गए।
गोलीबारी की इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोलीबारी में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। मृतक का नाम डेविड रोज़ (David Rose) बताया जा रहा है।
गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने वाला हमलावर भी मारा गया है। हमलावर ने इस घटना के बाद खुद को गोली मार ली और पुलिस को मृत अवस्था में मिला।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावर ने किस वजह इस इस घटना को अंजाम दिया, फिलहाल इस बारे में पता नहीं चला है। इस गोलीबारी में किसी भी नागरिक को गोली नहीं लगी।