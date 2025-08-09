9 अगस्त 2025,

शनिवार

अटलांटा की यूनिवर्सिटी कैम्पस में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर और हमलावर की मौत

Another Shooting Incident In USA: अमेरिका में गोलीबारी का एक और मामला देखने को मिला है। इस घटना में एक पुलिस ऑफिसर के साथ ही हमलावर की भी मौत हो गई।

भारत

Tanay Mishra

Aug 09, 2025

Atlanta shooting
अटलांटा में गोलीबारी (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और समय के साथ इनमें बढ़ोत्तरी ही हो रही है। एक बार फिर अमेरिका में गोलीबारी का मामला सामने आया है। जॉर्जिया (Georgia) राज्य के अटलांटा (Atlanta) शहर में गोलीबारी से हड़कंप मच गया।

एमरॉय यूनिवर्सिटी कैम्पस में गोलीबारी

अटलांटा की एमरॉय यूनिवर्सिटी (Emory University) के कैम्पस में शुक्रवार को एक शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे लोगों में भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाकर छिप गए।

पुलिस ऑफिसर की मौत

गोलीबारी की इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोलीबारी में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। मृतक का नाम डेविड रोज़ (David Rose) बताया जा रहा है।

हमलावर की भी मौत

गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने वाला हमलावर भी मारा गया है। हमलावर ने इस घटना के बाद खुद को गोली मार ली और पुलिस को मृत अवस्था में मिला।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावर ने किस वजह इस इस घटना को अंजाम दिया, फिलहाल इस बारे में पता नहीं चला है। इस गोलीबारी में किसी भी नागरिक को गोली नहीं लगी।

