विदेश

पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स पर आतंकी हमला, 1 सैनिक की मौत और 3 घायल

Terrorist Attack On Pakistan Frontier Corps: पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने पैरामिलिट्री को निशाना बनाया। आतंकियों के हमले में एक सैनिक मारा गया।

भारत

Tanay Mishra

Aug 09, 2025

Terrorists silhouette
पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स पर आतंकी हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक समय जो पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता था, आज वो इसके दलदल में फंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आम जनता ही नहीं, सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस भी आतंकियों से सुरक्षित नहीं है। आतंकी अक्सर ही सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस को निशाना बनाते हैं और एक बार फिर आतंकियों ने पैरामिलिट्री को निशाना बनाया। शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में आतंकियों ने फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट पर हमला कर दिया।

सुरक्षा चौकी पर हमला

आतंकियों ने शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट की सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से 1 सैनिक की मौत हो गई।

सुरक्षा चौकी पर हमला

आतंकियों ने शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू ज़िले में फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट की सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से 1 सैनिक की मौत हो गई।

3 सैनिक घायल

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट की सुरक्षा चौकी पर हमले में 3 सैनिक घायल हो गए। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस और सुरक्षा बलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है।

world news

World News in Hindi

