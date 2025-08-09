पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स पर आतंकी हमला, 1 सैनिक की मौत और 3 घायल

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक समय जो पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता था, आज वो इसके दलदल में फंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आम जनता ही नहीं, सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस भी आतंकियों से सुरक्षित नहीं है। आतंकी अक्सर ही सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस को निशाना बनाते हैं और एक बार फिर आतंकियों ने पैरामिलिट्री को निशाना बनाया। शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में आतंकियों ने फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट पर हमला कर दिया।