इज़रायली सेना करेगी गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा, पीएम नेतन्याहू ने दिया ग्रीन सिग्नल

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाज़ा (Gaza) में चल रहे घमासान से तबाही मची हुई है। इस युद्ध के चलते अब तक 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। दुनियाभर में इस युद्ध पर सीज़फायर लागू करने की मांग उठाई जा रही है। मध्यस्थ भी इस युद्ध में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन रही है। अब इस युद्ध में एक नया मोड़ आने वाला है।