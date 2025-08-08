इज़रायली सेना करेगी गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा, पीएम नेतन्याहू ने दिया ग्रीन सिग्नल

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाज़ा (Gaza) में चल रहे घमासान से तबाही मची हुई है। इस युद्ध के चलते अब तक 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। दुनियाभर में इस युद्ध पर सीज़फायर लागू करने की मांग उठाई जा रही है। मध्यस्थ भी इस युद्ध में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन रही है। अब इस युद्ध में एक नया मोड़ आने वाला है।
इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल देते हुए अपनी सेना को गाज़ा सिटी (Gaza City) पर कब्ज़ा करने का आदेश दे दिया है। नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने भी आज इसे मंज़ूरी दे दी है।
नेतन्याहू के बयान में जानकारी दी गई कि गाज़ा सिटी में हमास को हराने के लिए सेना अपनी कार्रवाई को और तेज़ करेगी, जिससे जल्द से जल्द गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा किया जा सके। हालांकि इस दौरान लोगों को मानवीय सहायता जैसे भोजन, दवाएं और अन्य ज़रूरी चीज़ें मिलती रहेंगी।
नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने बहुमत से युद्ध को खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। आइए उन शर्तों पर नज़र डालते हैं।
1) हमास का निरस्त्रीकरण
2) सभी बंधकों (जीवित और मृत) की वापसी
3) गाज़ा स्ट्रिप का विसैन्यीकरण
4) गाज़ा स्ट्रिप में इज़रायली सुरक्षा नियंत्रण
5) गाज़ा में एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो न तो हमास का हो और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण।