अमेरिका से अनबन के बीच पीएम मोदी का चीन दौरा, ट्रंप की धमकियों का एक और मुंहतोड़ जवाब

अमेरिका और चीन के बीच चला 'टैरिफ वॉर' किसी से छिपा नहीं था। अमेरिका के टैरिफ के आगे चीन भी नहीं झुका था और सामने से उसने अमेरिका पर ही टैरिफ ठोक दिया। अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाने पर चीन भी इसे बढ़ाने से पीछे नहीं हटा। हालांकि अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है और दोनों देशों के संबंधों के बीच अभी भी दरार पड़ी हुई है। ऐसे में पीएम मोदी का चीन जाना, ट्रंप को उनकी धमकियों के लिए मुंहतोड़ जवाब है। इससे पहले भी ट्रंप की धमकियों पर भारत की तरफ से अलग-अलग मौकों पर साफ किया जा चुका है कि भारत, इन धमकियों के आगे झुकेगा नहीं।