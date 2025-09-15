रूस ने रोमानिया के एयरस्पेस में ड्रोन की घुसपैठ से किया इनकार

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध में हाल ही में रूसी ड्रोन्स ने दो देशों के एयरस्पेस का उल्लंघन कर दिया। यूक्रेन पर ड्रोन अटैक के दौरान पहले कुछ रूसी ड्रोन्स पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए, जिन्हें पोलिश एयरफोर्स ने मार गिराया। फिर शनिवार को एक रूसी ड्रोन, रोमानिया (Romania) के एयरस्पेस में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गया और करीब 50 मिनट तक रोमानिया में ही रहा। यूक्रेन ही नहीं, नाटो (NATO) के कई देश रूस की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। अब इस मामले में रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।