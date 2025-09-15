रूस ने रोमानिया के एयरस्पेस में ड्रोन की घुसपैठ से किया इनकार

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध में हाल ही में रूसी ड्रोन्स ने दो देशों के एयरस्पेस का उल्लंघन कर दिया। यूक्रेन पर ड्रोन अटैक के दौरान पहले कुछ रूसी ड्रोन्स पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए, जिन्हें पोलिश एयरफोर्स ने मार गिराया। फिर शनिवार को एक रूसी ड्रोन, रोमानिया (Romania) के एयरस्पेस में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गया और करीब 50 मिनट तक रोमानिया में ही रहा। यूक्रेन ही नहीं, नाटो (NATO) के कई देश रूस की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। अब इस मामले में रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
आज, सोमवार, 15 सितंबर को रूस ने रोमानिया के एयरस्पेस में ड्रोन की घुसपैठ के आरोप से इनकार कर दिया है। रोमानिया में रूसी दूतावास ने ऐसा करने के आरोप को खारिज करते हुए इसे यूक्रेन द्वारा किया 'जानबूझकर उकसावा' करार दिया है। दूतावास ने इसे रूस को बदनाम करने की साजिश बताया। कुछ दिन पहले रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस के उल्लंघन से भी इनकार किया था। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही रोमानिया के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में रूसी राजदूत को जवाब के लिए समन भेजा था।
गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस के ड्रोन्स ने जिन दो देश पोलैंड और रोमनिया के एयरस्पेस का उल्लंघन किया है या जैसा वो कर रहा है कि उस पर आरोप लगाया जा रहा है, नाटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में रूस और नाटो के बीच पहले से चल रहा तनाव अब और बढ़ गया है।