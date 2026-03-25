रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर दागे 1,000 ड्रोन्स, मचाई तबाही

रूस ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटों में करीब 1,000 ड्रोन दागे, जिसे इस युद्ध में अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस ने न सिर्फ रात के समय, बल्कि दिन में भी ड्रोन्स दागे। सामान्य तौर पर रूस रात के समय ही यूक्रेन पर हमले करता है। दिन के दौरान यूक्रेन पर किया गया रूस का यह अब तक का सबसे भीषण हमला था। इसके साथ ही रूस ने कुछ क्रूज़ मिसाइलें भी यूक्रेन पर दागीं और कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। इस दौरान रूस ने ल्वीव (Lviv) शहर में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा संरक्षित सिटी सेंटर को भी निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ज़्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया, पर कई ड्रोन्स यूक्रेन में अलग-अलग जगहों पर गिरे, जिससे तबाही मच गई। बताया जा रहा है कि रूस के इस हमले से यूक्रेन में करीब 11 क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा, जिनमें ऊर्जा क्षेत्र, आवासीय इलाके और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं।