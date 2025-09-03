रूस ने यूक्रेन को फिर दहलाया, देर रात दागे 526 ड्रोन्स-मिसाइलें

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुए युद्ध को 42 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी इस पर विराम लगने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध की वजह से हर दिन जान-माल का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और कई शहरों में तबाही मच चुकी है। रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इतने नुकसान के बावजूद, रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। देर रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलें दागीं।
रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़े लेवल पर हमला करते हुए देर रात 526 ड्रोन्स-मिसाइलें दागीं। इनमें 502 ड्रोन्स और 24 मिसाइलें शामिल हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स ने इस रूसी हमले के बारे में जानकारी दी। रूस के इस हमले में मुख्य रूप से यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा निशाने पर रहा।
यूक्रेनी एयरफोर्स ने बताया कि रूस की तरफ से दागे गए 69 ड्रोन्स और 3 मिसाइलें, 14 अलग-अलग जगह गिरे। बाकी के ड्रोन्स और मिसाइलों को यूक्रेनी एयरफोर्स ने मार गिराया, लेकिन उनका मलबा भी कई जगह गिरा। रूस के इस हमले की वजह से कई लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। रूस के इस हमले से प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों-इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाना।