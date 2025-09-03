रूस ने यूक्रेन को फिर दहलाया, देर रात दागे 526 ड्रोन्स-मिसाइलें

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुए युद्ध को 42 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी इस पर विराम लगने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध की वजह से हर दिन जान-माल का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और कई शहरों में तबाही मच चुकी है। रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इतने नुकसान के बावजूद, रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। देर रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलें दागीं।