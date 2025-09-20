रूस ने रातभर किया यूक्रेन पर हमला, दागें 580 ड्रोन्स और 40 मिसाइलें

ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेनी एयरफोर्स को धन्यवाद दिया जिसने यूक्रेन की रक्षा की और कई मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वह अपनी और यूरोप की रक्षा कर सकता है, लेकिन एक मज़बूत ढाल के लिए, सबको मिलकर काम करना होगा। एयरफोसे को मज़बूत करना ज़रूरी है, हथियारों की सप्लाई बढ़ाना ज़रूरी है और रूसी सेना और उसे फंडिंग मुहैया कराने वाले क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए। ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेन की मदद करने वाले सभी देशों को भी धन्यवाद दिया।