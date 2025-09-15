Patrika LogoSwitch to English

“भारत से हमारे संबंधों को खराब करने की कोशिश होगी नाकाम”, रूस का अमेरिका को करारा जवाब

India-Russia Ties: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया। इसके बावजूद भारत ने ट्रंप के दबाव के आगे रूस से संबंधों को खराब नहीं किया। अब भारत से संबंधों पर रूस ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 15, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump
Russia says attempts to breaks ties with India will fail (Photo - ANI/Patrika Graphics)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पड़ी दरार जगजाहिर है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने के लिए कहते हुए टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि भारत पर ट्रंप की इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि ट्रंप के टैरिफ के दबाव के आगे वो नहीं झुकेगा और रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत का रवैया देखकर अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं और वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस मामले में रूस ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है।

भारत की तारीफ

रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में बयान सामने आया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की तारीफ की है कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से संबंधों को खराब नहीं किया, जो काबिले तारीफ है।

"भारत से हमारे संबंधों को खराब करने की कोशिश होगी नाकाम"

रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों देशों के संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं और ऐसे ही बने रहेंगे और समय के साथ और मज़बूत होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को करारा जवाब दिया गया कि भारत से रूस के संबंधों को खराब करने की कोशिश नाकाम रहेगी।

