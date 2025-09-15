“भारत से हमारे संबंधों को खराब करने की कोशिश होगी नाकाम”, रूस का अमेरिका को करारा जवाब

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पड़ी दरार जगजाहिर है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने के लिए कहते हुए टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि भारत पर ट्रंप की इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि ट्रंप के टैरिफ के दबाव के आगे वो नहीं झुकेगा और रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत का रवैया देखकर अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं और वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस मामले में रूस ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है।