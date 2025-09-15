Patrika LogoSwitch to English

“कतर हमारा अहम साथी, इज़रायल को रहना होगा सावधान”, दोहा में हवाई हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दो-टूक

कतर की राजधानी दोहा में इज़रायल के हवाई हमले पर अमेरिकी राजधानी डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ट्रंप ने कतर को अहम साथी बताते हुए इज़रायल को सावधान रहने के लिए कहा है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 15, 2025

Donald Trump and Benjamin Netanyahu
Donald Trump and Benjamin Netanyahu (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) ने पिछले हफ्ते ही कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हवाई हमले किए थे। इज़रायल ने हमास (Hamas) के नेताओं को निशाना बनाते हुए दोहा में हवाई हमले किए। इस हमले के बाद इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने सोशल मीडिया पर कहा कि कतर में रहने वाले हमास आतंकियों के नेताओं को गाज़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में युद्ध को खत्म करने के लिए हमास के उन नेताओं को मारना ज़रूरी है। दोहा में इज़रायल के हवाई हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस मामले में अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।

"कतर हमारा अहम साथी, इज़रायल को रहना होगा सावधान"

ट्रंप ने दोहा में इज़रायली हवाई हमले की निंदा करते हुए कहा, "कतर हमारा अहम साथी है। इज़रायल को सावधान रहना होगा।" गौरतलब है कि इज़रायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में शुरू से ही कतर ने मध्यस्थ की अहम भूमिका निभाई है और काफी समय से अमेरिका और कतर के बीच भी अच्छे संबंध हैं।

कतर में है अमेरिका का का अहम एयरबेस

कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, जहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेहद अहम एयरबेस है। कतर, अमेरिका का अहम साथी है और इसी वजह से ट्रंप, दोहा में इज़रायली हवाई हमलों से खुश नहीं हैं। गौरतलब है कि कतर ने ट्रंप को उनके दौरे के दौरान करीब 400 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया था।

ट्रंप ने दिया कतर के पीएम को आश्वासन

दोहा में इज़रायली हवाई हमले के बाद कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) अमेरिका पहुंचे, जहाँ न्यूयॉर्क में उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और इस सिलसिले में बातचीत भी की। ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान कतर के पीएम को आश्वासन दिया कि भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा।

डोनाल्ड ट्रम्प

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

15 Sept 2025 11:26 am

Hindi News / World / "कतर हमारा अहम साथी, इज़रायल को रहना होगा सावधान", दोहा में हवाई हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दो-टूक

