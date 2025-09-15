“कतर हमारा अहम साथी, इज़रायल को रहना होगा सावधान”, दोहा में हवाई हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दो-टूक

इज़रायल (Israel) ने पिछले हफ्ते ही कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हवाई हमले किए थे। इज़रायल ने हमास (Hamas) के नेताओं को निशाना बनाते हुए दोहा में हवाई हमले किए। इस हमले के बाद इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने सोशल मीडिया पर कहा कि कतर में रहने वाले हमास आतंकियों के नेताओं को गाज़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में युद्ध को खत्म करने के लिए हमास के उन नेताओं को मारना ज़रूरी है। दोहा में इज़रायल के हवाई हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस मामले में अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।