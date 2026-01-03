Iran protests 2026: पहले नेपाल, फिर बांग्लादेश, अब क्या ईरान में बदलने वाला है शासन? कौन करा रहा ये…?

Iran Crisis: भारत (India) के पड़ोस में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची है। नेपाल (Nepal) के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को गिराया। अब ईरान में भी कमोबेश हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। पिछले 6 दिनों से ईरान में भारी बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी इस्लामिक रीजिम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह प्रदर्शन अब धीरे-धीरे देश भर में फैलता जा रहा है। तेहरान, मशहद, क़ोम, इस्फहान और खुज़ेस्तान में खामनेई की सत्ता को प्रदर्शनकारी सीधी चुनौती दे रहे हैं। कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने भीड़ को तीतर बितर करने की कोशिश भी की है।