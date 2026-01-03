3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran protests 2026: पहले नेपाल, फिर बांग्लादेश, अब क्या ईरान में बदलने वाला है शासन? कौन करा रहा ये…?

Iran Economic Crisis: ईरान में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। वह देथ टू डिक्टेटर और खामनेई मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। इससे देश में अस्थिरता का माहौल कायम हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 03, 2026

Iran protests 2025,Iran currency crisis,

ईरान में सड़कों पर उतरे लोग (Photo-X)

Iran Crisis: भारत (India) के पड़ोस में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची है। नेपाल (Nepal) के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को गिराया। अब ईरान में भी कमोबेश हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। पिछले 6 दिनों से ईरान में भारी बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी इस्लामिक रीजिम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह प्रदर्शन अब धीरे-धीरे देश भर में फैलता जा रहा है। तेहरान, मशहद, क़ोम, इस्फहान और खुज़ेस्तान में खामनेई की सत्ता को प्रदर्शनकारी सीधी चुनौती दे रहे हैं। कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने भीड़ को तीतर बितर करने की कोशिश भी की है।

क्या जाने वाली है खामनेई की सत्ता?

दरअसल, ईरान में पुलिस की गोलियों से मारे गए प्रदर्शनकारियों को जब दफनाया जा रहा था। तब भीड़ उग्र हो गई। अंतिम संस्कार के बाद लोगों ने खुलेआम “खामेनेई मुर्दाबाद” और “पहलवी वापस आएगा” जैसे नारे लगाए। यही नहीं, मशहद जोकि शिया धर्मगुरुओं की प्रमुख नगरी है। वहां भी सत्ता विरोधी और राजशाही समर्थक नारे बुलंद हो रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों की जेब और फ्रिज दोनों खाली हैं। हर दिन वे खुद को अधिक गरीब होते देख रहे हैं। बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें और रोजगार की कमी ने आम जनता की सहनशक्ति समाप्त कर दी है।

UN ने ईरानी सत्ता की कार्रवाई पर जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ईरानी की हिंसक कार्रवाई पर चिंता जताई है। शांतिपूर्ण विरोध को सम्मान करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामनेई को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को निशाना न बनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ईरान के विदेश मंत्री ने खतरनाक और उकसाने वाला बताया है। ईरान के पहलवी वंश के नेता रजा पहलवी ने ट्रंप के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। जिससे इस प्रदर्शन को आने वाले दिनों में रीजिम में परिवर्तन की तौर पर देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 08:31 am

Hindi News / World / Iran protests 2026: पहले नेपाल, फिर बांग्लादेश, अब क्या ईरान में बदलने वाला है शासन? कौन करा रहा ये…?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh violence: ‘भीड़ ने पकड़ा लगा दी और आग’ बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले, महिला बोली- अब हमें…

Bangladesh violence
विदेश

Circumcision: इस देश में खतना बना जानलेवा, 41 लड़कों की मौत

विदेश

यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों में 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए

AI generated image
विदेश

‘भीड़ ने पहले पीटा फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग’, बांग्लादेश में हिंदू युवक पर हमले के बाद पत्नी ने सुनाई दर्दनाक कहानी

Family,Bangladesh Violence,Hindu man,attack on Hindu minorities,
विदेश

दो मंजिला घर में लगी भीषण आग, रूस में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत

Fire
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.