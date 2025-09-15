विद्रोहियों ने कोलंबिया में पुलिस स्टेशन पर की गोलीबारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत और 4 घायल

कोलंबिया (Colombia) में एक पुलिस स्टेशन पर रविवार को कुछ विद्रोहियों ने हमला कर दिया। यह हमला रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया - पीपुल्स आर्मी (Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army), जिसे एफएआरसी (FARC) भी कहते हैं, के विद्रोहियों ने काउका (Cauca) विभाग के कार्मेलो (Carmelo) शहर में स्थित एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हालांकि यह संगठन अब सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी इसके कुछ असंतुष्ट विद्रोही हैं, जो 2016 में सरकार से हुए शांति समझौते को नहीं मानते।
जानकारी के अनुसार एफएआरसी के कुछ विद्रोही काउका विभाग के कार्मेलो शहर में स्थित पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान विद्रोहियों ने हैंड ग्रेनेड भी फेंके जिससे धमाके हुए। अचानक हुए इस हमले से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पुलिसकर्मी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और अचानक गोलीबारी और हैंड ग्रेनेड फेंके जाने से अपनी जान बचाने के लिए छिप गए। इस हमले में 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई।
एफएआरसी के विद्रोहियों के इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले विद्रोहियों की तलाश की जा रही है। इस हमले को सोचा-समझी साजिश बताया जा रहा है।