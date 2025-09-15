Patrika LogoSwitch to English

विद्रोहियों ने कोलंबिया में पुलिस स्टेशन पर की गोलीबारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत और 4 घायल

कोलंबिया के एक पुलिस स्टेशन में विद्रोहियों के हमले का मामला सामने आया है। इस हमले में 1 पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 15, 2025

Attack on police station in Colombia
Attack on police station in Colombia (Photo - Video Screenshot)

कोलंबिया (Colombia) में एक पुलिस स्टेशन पर रविवार को कुछ विद्रोहियों ने हमला कर दिया। यह हमला रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया - पीपुल्स आर्मी (Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army), जिसे एफएआरसी (FARC) भी कहते हैं, के विद्रोहियों ने काउका (Cauca) विभाग के कार्मेलो (Carmelo) शहर में स्थित एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हालांकि यह संगठन अब सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी इसके कुछ असंतुष्ट विद्रोही हैं, जो 2016 में सरकार से हुए शांति समझौते को नहीं मानते।

पुलिस स्टेशन पर की गोलीबारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत

जानकारी के अनुसार एफएआरसी के कुछ विद्रोही काउका विभाग के कार्मेलो शहर में स्थित पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान विद्रोहियों ने हैंड ग्रेनेड भी फेंके जिससे धमाके हुए। अचानक हुए इस हमले से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पुलिसकर्मी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और अचानक गोलीबारी और हैंड ग्रेनेड फेंके जाने से अपनी जान बचाने के लिए छिप गए। इस हमले में 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई।

4 पुलिसकर्मी घायल

एफएआरसी के विद्रोहियों के इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले विद्रोहियों की तलाश की जा रही है। इस हमले को सोचा-समझी साजिश बताया जा रहा है।

world news

World News in Hindi

Updated on:

15 Sept 2025 10:12 am

Published on:

15 Sept 2025 10:07 am

Hindi News / World / विद्रोहियों ने कोलंबिया में पुलिस स्टेशन पर की गोलीबारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत और 4 घायल

