विद्रोहियों ने कोलंबिया में पुलिस स्टेशन पर की गोलीबारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत और 4 घायल

कोलंबिया (Colombia) में एक पुलिस स्टेशन पर रविवार को कुछ विद्रोहियों ने हमला कर दिया। यह हमला रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया - पीपुल्स आर्मी (Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army), जिसे एफएआरसी (FARC) भी कहते हैं, के विद्रोहियों ने काउका (Cauca) विभाग के कार्मेलो (Carmelo) शहर में स्थित एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हालांकि यह संगठन अब सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी इसके कुछ असंतुष्ट विद्रोही हैं, जो 2016 में सरकार से हुए शांति समझौते को नहीं मानते।