विदेश

कार और ट्रक की हुई भीषण टक्कर, अफगानिस्तान में 6 लोगों की मौत और 4 घायल

Afghanistan Road Accident: अफगानिस्तान में रोड एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया है। इस रोड एक्सीडेंट में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 14, 2025

Road accident
Road accident in Afghanistan (Representational Photo)

दुनियाभर में अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले सामने आते हैं। रोड सेफ्टी दुनियाभर के लिए एक बेहद ही अहम मुद्दा है, लेकिन इसमें चूक की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं। अफगानिस्तान (Afghanistan) में भी रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले हर साल सामने आते हैं। आज ऐसा ही एक और मामला देखने को मिला है।

कहाँ हुआ रोड एक्सीडेंट?

अफगानिस्तान की सरकारी मीडिया एजेंसी के अनुसार आज, रविवार, 14 सितंबर को सुबह अफगानिस्तान के फरयाब (Faryab) प्रांत के ख्वाजा सब्ज पॉश (Khwaja Sabz Posh) जिले के बाहरी इलाके में यह रोड एक्सीडेंट हुआ। एक कार और ट्रक की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई।

6 लोगों की मौत

अफगानिस्तान के फरयाब प्रांत के ख्वाजा सब्ज पॉश जिले में हुए इस रोड एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी 6 लोग कार में सवार थे और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

4 लोग घायल

इस रोड एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

मामले की जांच हुई शुरू

लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रोड एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में हर साल लापरवाही से ड्राइविंग करने, सड़कों की खराब स्थिति, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से रोड एक्सीडेंट के कई मामले देखने को मिलते हैं।

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Sept 2025 04:45 pm

Published on:

14 Sept 2025 04:43 pm

Hindi News / World / कार और ट्रक की हुई भीषण टक्कर, अफगानिस्तान में 6 लोगों की मौत और 4 घायल

