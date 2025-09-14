भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुधर रहे हालात, कार्की के अंतरिम पीएम बनते ही बदली स्थिति

नेपाल (Nepal) में Gen-Z विरोध प्रदर्शन ने देश में सत्ता परिवर्तन करा दिया। केपी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) को पीएम पद से और उनके कैबिनेट मंत्रियों को उनके पदों से इस्तीफा देना पड़ गया। विरोध प्रदर्शनों के चलते नेपाल में मृतकों का आंकड़ा 72 पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों की मांग पर नेपाल में सुशीला कार्की (Sushila Karki) को अंतरिम पीएम बनाया गया है और उन्होंने आज से कार्यभार संभाल भी लिया है।
नेपाल में कार्की के अंतरिम पीएम बनने के बाद अब भारत-नेपाल बॉर्डर पर हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। शनिवार से रुपईडीहा बॉर्डर पर स्थिति सुधरने लगी है। बॉर्डर पर कई व्हीकल्स भी देखे गए हैं। नागरिकों की आवाजाही अभी कम है, लेकिन बड़ी संख्या में कारोबारी ट्रक भारत से नेपाल गए, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं।
दोनों देशों की बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह चौकन्नी हैं और नागरिकों के साथ ही वाहनों की भी लगातार निगरानी कर रही है। बॉर्डर पर शांति बनी हुई है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
नागरिक अभी भी बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने में संकोच कर रहे हैं। इसकी वजह है सुरक्षा कारण, क्योंकि लोगों को अभी भी इस बात की चिंता है कि विरोध प्रदर्शनों के बाद स्थिति अभी भी पूरी तरह सुधरी नहीं है।