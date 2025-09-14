भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुधर रहे हालात, कार्की के अंतरिम पीएम बनते ही बदली स्थिति

नेपाल (Nepal) में Gen-Z विरोध प्रदर्शन ने देश में सत्ता परिवर्तन करा दिया। केपी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) को पीएम पद से और उनके कैबिनेट मंत्रियों को उनके पदों से इस्तीफा देना पड़ गया। विरोध प्रदर्शनों के चलते नेपाल में मृतकों का आंकड़ा 72 पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों की मांग पर नेपाल में सुशीला कार्की (Sushila Karki) को अंतरिम पीएम बनाया गया है और उन्होंने आज से कार्यभार संभाल भी लिया है।