Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुधर रहे हालात, कार्की के अंतरिम पीएम बनते ही बदली स्थिति

सुशीला कार्की के नेपाल की अंतरिम पीएम बनने के बाद अब भारत-नेपाल बॉर्डर पर हालात सुधर रहे हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 14, 2025

India-Nepal border situation improving
India-Nepal border situation improving (Photo - IANS)

नेपाल (Nepal) में Gen-Z विरोध प्रदर्शन ने देश में सत्ता परिवर्तन करा दिया। केपी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) को पीएम पद से और उनके कैबिनेट मंत्रियों को उनके पदों से इस्तीफा देना पड़ गया। विरोध प्रदर्शनों के चलते नेपाल में मृतकों का आंकड़ा 72 पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों की मांग पर नेपाल में सुशीला कार्की (Sushila Karki) को अंतरिम पीएम बनाया गया है और उन्होंने आज से कार्यभार संभाल भी लिया है।

भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुधर रहे हालात

नेपाल में कार्की के अंतरिम पीएम बनने के बाद अब भारत-नेपाल बॉर्डर पर हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। शनिवार से रुपईडीहा बॉर्डर पर स्थिति सुधरने लगी है। बॉर्डर पर कई व्हीकल्स भी देखे गए हैं। नागरिकों की आवाजाही अभी कम है, लेकिन बड़ी संख्या में कारोबारी ट्रक भारत से नेपाल गए, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहुंचे इज़रायल
विदेश
Marco Rubio arrived in Israel

जल्द पूरी तरह सामान्य होगी स्थिति

दोनों देशों की बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह चौकन्नी हैं और नागरिकों के साथ ही वाहनों की भी लगातार निगरानी कर रही है। बॉर्डर पर शांति बनी हुई है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।

नागरिक कर रहे हैं संकोच

नागरिक अभी भी बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने में संकोच कर रहे हैं। इसकी वजह है सुरक्षा कारण, क्योंकि लोगों को अभी भी इस बात की चिंता है कि विरोध प्रदर्शनों के बाद स्थिति अभी भी पूरी तरह सुधरी नहीं है।

ये भी पढ़ें

“हमास के नेताओं का खात्मा गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता” – नेतन्याहू
विदेश
Benjamin Netanyahu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Sept 2025 03:58 pm

Published on:

14 Sept 2025 03:54 pm

Hindi News / World / भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुधर रहे हालात, कार्की के अंतरिम पीएम बनते ही बदली स्थिति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.