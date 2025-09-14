“हमास के नेताओं का खात्मा गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता” – नेतन्याहू

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इज़रायली हमलों में 64 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें हमास के हज़ारों आतंकी और अहम नेता भी शामिल हैं। गाज़ा में हमास पर इज़रायल के हमले अभी भी जारी हैं। हालांकि इज़रायली हमलों में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इज़रायल ने कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। यह हमला उस समय किया गया जब हमास के नेताओं की मीटिंग चल रही थी। कतर, युद्ध की शुरुआत से ही एक अहम मध्यस्थ रहा है। ऐसे में इज़रायल के इस तरह कतर पर किए गए हमले की काफी निंदा भी हुई। अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने इस युद्ध को खत्म करने के रास्ते के बारे में बताया है।
नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कतर में रहने वाले हमास आतंकियों के नेताओं को गाज़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से लंबा खींचने के लिए युद्धविराम के सभी प्रयासों को रोक दिया है। हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध को खत्म करने का रास्ता हमास के उन नेताओं का खात्मा है।"
नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) के दौरे से पहले आया है। रुबियो आज, रविवार, 14 सितंबर को इज़रायल का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले उन्होंने बताया कि दोहा में इज़रायली हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) खुश नहीं हैं, लेकिन अमेरिका और इज़रायल के संबंध मज़बूत रहेंगे।