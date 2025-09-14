Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

“हमास के नेताओं का खात्मा गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता” – नेतन्याहू

Israel-Hamas War: इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता हमास के नेताओं के खात्मे को बताया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 14, 2025

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इज़रायली हमलों में 64 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें हमास के हज़ारों आतंकी और अहम नेता भी शामिल हैं। गाज़ा में हमास पर इज़रायल के हमले अभी भी जारी हैं। हालांकि इज़रायली हमलों में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इज़रायल ने कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। यह हमला उस समय किया गया जब हमास के नेताओं की मीटिंग चल रही थी। कतर, युद्ध की शुरुआत से ही एक अहम मध्यस्थ रहा है। ऐसे में इज़रायल के इस तरह कतर पर किए गए हमले की काफी निंदा भी हुई। अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने इस युद्ध को खत्म करने के रास्ते के बारे में बताया है।

"हमास के नेताओं का खात्मा गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता"

नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कतर में रहने वाले हमास आतंकियों के नेताओं को गाज़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से लंबा खींचने के लिए युद्धविराम के सभी प्रयासों को रोक दिया है। हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध को खत्म करने का रास्ता हमास के उन नेताओं का खात्मा है।"

ये भी पढ़ें

अमेरिका के कैलिफोर्निया में दीपावली पर राजकीय अवकाश घोषित
विदेश
Diwali in California

रुबियो के दौरे से पहले आया नेतन्याहू का बयान

नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) के दौरे से पहले आया है। रुबियो आज, रविवार, 14 सितंबर को इज़रायल का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले उन्होंने बताया कि दोहा में इज़रायली हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) खुश नहीं हैं, लेकिन अमेरिका और इज़रायल के संबंध मज़बूत रहेंगे।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने माना, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंधों में पड़ी दरार
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Sept 2025 12:08 pm

Published on:

14 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / World / “हमास के नेताओं का खात्मा गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता” – नेतन्याहू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.