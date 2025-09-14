“हमास के नेताओं का खात्मा गाज़ा में युद्ध खत्म करने का रास्ता” – नेतन्याहू

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इज़रायली हमलों में 64 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें हमास के हज़ारों आतंकी और अहम नेता भी शामिल हैं। गाज़ा में हमास पर इज़रायल के हमले अभी भी जारी हैं। हालांकि इज़रायली हमलों में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इज़रायल ने कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। यह हमला उस समय किया गया जब हमास के नेताओं की मीटिंग चल रही थी। कतर, युद्ध की शुरुआत से ही एक अहम मध्यस्थ रहा है। ऐसे में इज़रायल के इस तरह कतर पर किए गए हमले की काफी निंदा भी हुई। अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने इस युद्ध को खत्म करने के रास्ते के बारे में बताया है।