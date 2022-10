यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच परमाणु अभ्यास करेगा रूस, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को दी चेतावनी

New Delhi

अ + अ - नई दिल्लीPublished: Oct 26, 2022 09:11:40 am

यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस परमाणु हमले का अभ्यास करने जा रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हमले को लेकर चेतावनी दी है।

Russia to conduct nuclear drills amid ongoing war with Ukraine, US President Joe Biden warns Vladimir Putin